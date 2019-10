Omán, a terra do ouro branco

Empobrecido ata a década de 1970, o actual sultanato de Omán soubo combinar, en todos estes anos, a riqueza que dispensan o petróleo e mais o gas natural coa agricultura e a pesca, amais do turismo

Os primeiros anos de soberanía convertéronse nun réxime represivo que durou ata 1970, coa proclamación do sultanato e a suba ao poder de Qaboos bin-Said al-Said, o actual rexedor. O rango de sultán permítelle ter un poder absoluto e os cargos de primeiro ministro, ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Defensa e mais ministro de Finanzas. Alén deses postos políticos, o recoñecemento de Qaboos é tan grande que o día do seu aniversario, o 18 de novembro, está declarado festa nacional, e o día da ascensión ao trono, día do Renacemento, o 23 de xullo, é outra xornada de celebración. Tras todos estes anos no cargo, Qaboos é o líder árabe con máis tempo no poder, o que serve para cimentar a estabilidade do país, aliado militar de EEUU e de Gran Bretaña, e potencia dun turismo aínda incipiente na zona.

Empobrecido ata a década de 1970, o actual sultanato de Omán soubo combinar, en todos estes anos, a riqueza que dispensan o petróleo e mais o gas natural coa agricultura e a pesca, amais do turismo. Neste sentido, a adaptación á nova economía non foi drástica, como nos outros países do Golfo Pérsico, onde o cemento enseguida copou boa parte da area do deserto e as listas de récords de alturas e extensión en edificios. En Omán non hai rañaceos e os edificios máis altos da capital apenas chegan aos dez andares. As casas baixas, en perfecta harmonía coa paisaxe, quer coas ondas azuladas do mar, quer coas dunas ocres do deserto, seguen a ser o habitáculo preferido dos pouco máis de tres millóns de habitantes que ten o país.