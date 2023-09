Oportunidades e dificultades da proposta de Urkullu

O artigo de I. Urkullu é, parcialmente, fillo desa circunstancia histórica ocorrida hai agora 25 anos. É verdade que o mapa político mudou tanto no ámbito estatal como no interior das tres comunidades históricas concernidas. Existen novas formacións políticas (Sumar, Vox), desenvolvéronse novas dinámicas no seo do PP e do Partido Socialista (tendentes a un uniformismo centralizador no primeiro caso e máis proclives ao entendemento cos nacionalismos periféricos no que afecta á dirección encabezada por Pedro Sánchez) e modificouse a morfoloxía política en Euskadi (desaparición de ETA, refundación da esquerda abertzale e notábel crecemento electoral de Bildu) e en Cataluña (mutación do autonomismo de CiU no independentismo de Junts e reforzamento de ERC no escenario institucional). Na Galiza, a dimensión dos cambios foi moito máis reducida (o PP conserva o seu dominio hexemónico e o BNG segue ostentando a exclusiva da representación nacionalista aínda que perdeu a pluralidade interna que posuía na década dos 90 do pasado século).

No ámbito académico-doutrinal xa está a provocar opinións sobre o encaixe dalgunhas das medidas formuladas. Hai outro territorio posíbel para o debate: a capacidade que poida ter a oferta de Urkullu para contribuír á construción dun novo consenso no universo da política arredor da estruturación territorial do Estado

O texto de Urkullu é susceptíbel de merecer análises e reflexións en dous planos diferenciados. No ámbito académico-doutrinal xa está a provocar opinións sobre o encaixe dalgunhas das medidas formuladas no actual ordenamento constitucional e puntos de vista contrapostos a respecto da metodoloxía proposta polo lehendakari para facer efectivos os cambios que propugna no seu escrito.

Hai outro territorio posíbel para o debate: a capacidade que poida ter a oferta de Urkullu para contribuír á construción dun novo consenso no universo da política arredor da estruturación territorial do Estado. A favor do eventual éxito da mesma actúan dous factores relevantes. Un: trátase dunha proposta que non está restrinxida ao marco territorial vasco senón que vai dirixida a todas as formacións que, máis aló de onde operen, teñan a vontade de atopar un denominador común no tratamento das cuestións relativas ao autogoberno das Comunidades. E outro: quérese traballar no ámbito da propia legalidade constitucional, acometendo novas lecturas da mesma que resulten máis integradoras que as actuais.