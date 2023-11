Orzamentos mentireiros na sanidade pública galega

Con respecto a falta de persoal, verdadeiro problema da Sanidade Pública Galega, sábese que 433 médicos/as de Atención Primaria superarán a idade de xubilación en 2023, o que supón máis do dobre das novas prazas ofertadas (200). É dicir, si non hai un cambio estratéxico na política de persoal do PP, seguirán as reduccións de persoal facultativo neste nivel asistencial. A Consellaría de Sanidade destinará 60 millóns en 2024 á creación de novas prazas en AP (o que representa tan so o 1,1% do orzamento sanitario) das que 200 serán de persoal médico (...si 433 médicos/as de AP superarán a idade de xubilación en 2023, supón máis do dobre das novas prazas). Según datos do Ministerio de Sanidad o número de persoal médico de AP que traballa na Galiza é de 2.768, o que representa un incremento de tan so un 7%, pese ás grandes necesidades do sistema tras os recortes dos últimos anos do PP.