Os años calan sobre a terra queimada ou a arte de pechar os ollos

A falacia do complexo internet e da economía ‘verde’

Negámonos a ver como sociedade as implicacións e as terribles consecuencias que ten a dixitalización sobre o desenvolvemento cognitivo de menores e sobre as súas posibilidades educativas reais

Negámonos a ver as implicacións devastadoras dunha vida en dixital (Crary fala de complexo internet) e da planificación enerxética supostamente verde por renovable (evidencias que xa obrigan a certos Estados a frear a apoloxía eléctrica), pero que só vai lucrar a nichos empresariais poderosos mentres que a xente do común ten que batallar para impedir que os seus montes, os seus mares e as súas terras se vexan arrasados e así se liquide de forma definitiva o modo de vida do rural. Por poñer un exemplo moi claro relatado por Jonathan Crary: na provincia indonesia de Papúa atópase a mina de Grasberg. O cráter escavado mide uns 20 km. cadrados e vértense máis de 700.000 toneladas de lixo aos ríos locais cada semana. Nela traballan en réxime de explotación 20.000 persoas por só 1,5 dólares a hora. As folgas que se realizaron remataron con folguistas mortos a mans da seguridade privada da empresa dona da mina, Freeport-McMoRan (con máis licencias en Perú, Chile, Bolivia, Mauritania, Suráfrica, Zambia e Novo México). A rexión está contaminada debido ás verteduras tóxicas. “Todo para satisfacer la demanda de cobre por parte de los fabricantes de dispositivos electrónicos, especialmente para los componentes esenciales del Green New Deal: paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos, pero también para los chips de los superordenadores y todo el cableado de las casas ‘inteligentes’” (Crary, p. 44). Esterqueira e falacia do verde...e nós, pechamos simplemente os ollos...

Negámonos a ver como sociedade as implicacións e as terribles consecuencias que ten a dixitalización sobre o desenvolvemento cognitivo de menores e sobre as súas posibilidades educativas reais. Crary fala da incrustación do complexo internet no propio capitalismo 24/7.

Os contos de fadas do posmodernismo nos que caeu a esquerda ‘buenrollista e identitaria’ non resisten unha análise seria

Os contos de fadas do posmodernismo nos que caeu a esquerda ‘buenrollista e identitaria’ non resisten unha análise seria. Nós mesmos, cando dimitimos da acción política (que se volvía líquida e contraria a un discurso de clase), fixémolo porque denunciamos que era imposible loitar contra o capitalismo coas súas propias ferramentas. Para Jonathan Crary, “la debacle es el disparate de perseguir un cambio sistémico valiéndonos del aparato que garantiza la sumisión a las normas y a todo aquello que viene impuesto por quienes ocupan el poder” (p. 25). Máis claro imposible. Todo o demais é facerlle o xogo ao sistema capitalista, ben tranquilo con todos os fogos de artificio do actual progresismo (sic).