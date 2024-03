Os custos de teimar nos dogmas

Son os custos da persistencia nuns dogmas totalmente arbitrarios que non teñen ningún tipo de xustificación pero que foron incluídos nunha serie de Tratados que están levando a eurozona de recesión en recesión ao tempo que incrementan as diverxencias e as desigualdades no seu interior

Un horizonte que non afecta aos dogmas. Así o Consello da Unión Europea aprobaba (20.12.2023) un novo marco de regras fiscais que manteñen, con algúns matices, os dogmas dos axustes. Unha decisión que, a pesares de contemplar algúns cambios en relación ao anterior marco, non deixa de sorprender pois si as anteriores regras fiscais foron un rotundo fracaso non caben dúbidas de que estas, que ademais se aproban nun contexto político e económico como o actual, volverán a fracasar pois seguen sen resolver os auténticos problemas fiscais. Si ben é certo que estamos diante de normas máis flexibles non o é menos que se manteñen fóra das necesidades que actualmente demandan as economías europeas como, por caso, as dun forte impulso fiscal –investimentos públicos- e que sementan dúbidas tanto sobre a aplicación de programas estratéxicos tal que o NEXT GENERATION EU como sobre toda a retórica europea dunha transición verde/dixital.

Fracasarán porque seguen sen ter en conta a natureza dos ciclos económicos, parten de premisas falsas, fixan obxectivos de déficit e de débeda non cribles, teiman na senda de priorizalos axustes e pesares dos fracasos anteriores, non teñen en conta a particularidade de cada estado o que incrementará as diverxencias e seguen descansando a garantía do seu cumprimento no Consello e na Comisión o que, dadas as experiencias anteriores, lle resta credibilidade e confianza democrática dándolle un carácter meramente burocrático ao que son problemas políticos.

Son os custos da persistencia nuns dogmas totalmente arbitrarios que non teñen ningún tipo de xustificación pero que foron incluídos nunha serie de Tratados que están levando a eurozona de recesión en recesión ao tempo que incrementan as diverxencias e as desigualdades no seu interior.