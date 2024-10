'Os do mar', de Paco Paz, o que esconde a terra, o mar e as xentes rinlegas

A novela mora no pequeno porto e arredores do pobo costeiro, entre as súas xentes rinlegas o autor escorrega unha sorte de historia onde mestúranse adxectivos coma suspense, policial ou pasional, e que nos conta a desaparición dun vello mariñeiro na zona, caso que chegará ata os ouvidos do xornalista Roi Díaz

Mentres gozaba das miñas vacacións ben merecidas (afirmo eu), xa na recta final deste verano, reparei no medio da miña viaxe por terras asturianas na natureza salvaxe, máxica e misteriosa propia das terras do norte de España. Falo desa atmosfera inconfundíbel que xorde da profundidade dos bosques, do romper das ondas do mar contra as pedras afiadas, desa néboa que se pousa sobre as testas, tan espesa que semella poder acariciarse. Parecen os ingredientes perfectos dun cóctel que sabe a esas historias de misterios, desaparicións e suspense, ¿e non? Esa sensación que tiven coas paisaxes da zona de Mieres é a mesma que me produce A Mariña Lucense, imaxes dunha natureza indomábel.

O mesmo debeu pensar Paco Paz cando decidiu que ía situar a súa historia na costa de Lugo, máis concretamente no pobo de Rinlo. Así a novela mora no pequeno porto e arredores do pobo costeiro, entre as súas xentes rinlegas o autor escorrega unha sorte de historia onde mestúranse adxectivos coma suspense, policial ou pasional, e que nos conta a desaparición dun vello mariñeiro na zona, caso que chegará ata os ouvidos do xornalista Roi Díaz; as estreitas rúas, as tabernas e a salvaxe costa mariñá son testemuña dunha viaxe ata o más recóndito da vida, onde terra e mar son un.