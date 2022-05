Os efectos colaterais da guerra en Ucraína

A guerra en Ucraína tamén está servindo de xustificación a moitos gobernos occidentais para incrementar substantivamente o gasto público en armamento

A guerra en Ucraína tamén está servindo de xustificación a moitos gobernos occidentais para incrementar substantivamente o gasto público en armamento (a maioría dos estados da OTAN xa anunciaron cifras récords). Un incremento que en España foi do 5,75% para o ano 2022 -con mais de 1.500 millóns de gasto extra dende que se iniciou a guerra en Ucraína- e que no conxunto da Unión Europea se aproximará ao 2% do PIB. Un incremento que como resulta fácil de supoñer irá en prexuízo do gasto público social pero que xa lle está reportando ganancias récord en bolsa as grandes empresas de armamento que aumentaron a súa cotización nun 14,5% de media.

Claro que o risco maior está no posibilidade certa do estalido dun conflito nuclear: sería definitivo. O que debera parecer unha tolemia, un imposible.... é, hoxe por hoxe, un perigo real entre outras razóns por que cada día que pasa resulta mais evidente que en sectores moi poderosos de Washington a guerra nuclear non so se contempla como unha opción viable senón tamén desexable por que "están convencidos de gañala" e de provocar a derrota total de Rusia. Unha tolemia criminal.