Os homes que queremos amar mellor

“Os homes non poden cambiar se non hai proxectos para o cambio. Os homes non poden amar se non se lles ensina a arte de amar”. Estas liñas de Bell, cheas de sensatez e empatía, estanos alertando a todos de que non pode ser creíble un feminismo sen volición política clara e cun proxecto de sociedade que trascenda os consensos simbólicos, morais, legais e políticos do capitalismo contemporáneo considerado como un todo holístico, como unha realidade global e total que atravesa a nosa existencia cotiá dende tódolos frentes. Alértannos tamén de que non é fácil para nós, para os homes que fumos e somos creados nunha cultura patriarcal, repensarnos, reconstruirnos e materializar unha sensibilidade ética e estética que rache coa cantidade de merda coa que fumos socializados dende pequenos: nós precisamos escoitarvos, precisamos entendervos, precisamos que nos ensinedes a arte de amarvos sen paternalismos de feministas preclaras sen máis autoridade moral e intelectual que o feito de autoidentificarse como tal, precisamos que fagades de espello crítico para nós sen desesperarvos polos nosos sesgos e erros: crédenos, nós tamén estamos desorientados e estamos tratando de entendervos dende ese punto de ambivalencia creativa e incertidume que supón recoñecer que levamos, coma vós, no noso corpo un software e un hardware perigoso que non escollemos programar, mais que sí podemos coñecer, recoñecer e desmontar.

As múltiples referencias que Bell Hooks aporta camiñan sempre nesa converxencia crítica entre psiquiatría, psicoloxía e ciencia social e apuntan á mesma xénese da construcción da sensibilidade patriarcal, atopando o seu cerne mesmo na socialización familiar: paréceme especialmente importante o intre no que o neno, na procura do recoñecemento afectivo dunha figura paterna/materna que só adoita corresponder coa presencia física, sufre a primeira ferida interna: acostúmase a conformarse con calqueira atención positiva e a mendigar afecto, a sobrevalorar esa atención asociando afecto con autoridade e a escindir, en definitiva, as demandas do seu eu profundo coas demandas da figura paterna/materna. É o intre no que o neno considera normal o feito de vivir unha existencia escindida. O intre no que a retransmisión cotiá da cultura patriarcal, tanto dende pais como dende nais que reproducen esa desatención do afecto, institucionaliza na mente e corpo do neno a mentira patriarcal antes sequera de que entre en contacto coas institucións externas á socialización familiar.