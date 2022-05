Os microscopios de Ramón Varela

O impresionante labor difusor de Ramón Varela

A implicación de Varela coa fabricación de microscopios era o resultado de anos de salientable dedicación ao coñecemento das estruturas e seres microscópicos. Licenciado en Medicina pola Universidade de Santiago no ano 1869, en pleno Sexenio democrático, aproveitou a difusión de novas ideas que favoreceu ese momento de liberdade intelectual para achegarse á nova “medicina de laboratorio”. Fíxose eco da visión do médico francés Claude Bernard, estandarte da medicina experimental e prestou especial atención á Histoloxía patolóxica, que se converteu no punto central das súas actividades. Nese sentido, tamén foi pioneiro na recepción e difusión das idas do patólogo alemán Rudolf Virchow no contexto médico español. Por outra banda, en 1872, preparando as oposicións, establecera contacto co daquela discípulo predilecto do líder krausista Francisco Giner de los Ríos, Augusto González de Linares, que viña de ser nomeado catedrático de Historia Natural na universidade compostelá. Varela ensinoulle Histoloxía e causoulle moi boa impresión, o que favoreceu a súa relación co mundo krausista, a Institución Libre de Enseñanza (ILE) e Junta para Ampliación de Estudios (JAE).