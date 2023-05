Os nervios que pasou Humboldt no seu paso por A Coruña no comezo da expedición americana (1799)

El Pizarro e Cagigas

No proceso do embarque entrou en xogo o capitán do buque El Pizarro que ía trasladar a Humboldt a América. Sobre o barco existía certa confusión, pois con ese nome houbo diversos buques-correo, mais hoxe sabemos que era unha fragata. Tampouco estaba moi claro o nome do capitán, que identificamos como Juan Miguel de las Cagigas Castillo (1755-1824), cántabro de Escalante. Residía, coa familia, no segundo piso do número 122 da rúa de San André, nun edificio con un baixo e dúas plantas que Cagigas mercara.

A marcha

O 5 de xuño de 1799, ás 14 horas, a fragata El Pizarro lanzaba o canonazo que anunciaba a saída e levantaba áncoras. Semellaba que os nervios remataran o seu asedio ao prusiano mais non foi así. Unha virada de El Pizarro á altura do desaparecido castelo de Santo Amaro creou alarma entre a pasaxe. E xa en alta mar continuou a preocupación pola posible irrupción de navíos ingleses, polo que no buque pasaron a noite sen luces para non seren vistos. Ninguén dixo que o camiño cara a inmortalidade fose doado e plácido.