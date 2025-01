Outra capa máis de maquillaxe

A existente, que nos venderon ata agora pouco menos que coma a panacea, de puro perfecta, xa non admitía mais reformas. Cantos traballamos coas vítimas cada día, vimos alertando desde hai anos e anos da case total inutilidade e ineficacia da mesma

Vou tentar resumir.

O que se nos está a vender é, basicamente, un lavado de cara do test que xa existía, incidindo nalgúns puntos, como pode ser a desaparición do nivel de risco “Non apreciado”, polo que os niveis existentes a partir de agora serán “Baixo”, “Medio”, “Alto” e “Extremo”, o xeito de proceder das unidades policiais e, especialmente, no tratamento específico dos casos de especial relevancia con menores, con agresores persistentes, ou con vítimas remisas a intervención policial ou moi vulnerables, e, falan moito, eso si, de algoritmos, de interconexión, software, etc, etc, porque, canto menos entendamos, mellor. Menos poderemos rebater.

Afirman, ademais, que, con este novo sistema, redúcese o risco de que se produzan fendas de seguridade e que se abordan cuestións que afectan ao traballo diario das unidades policiais, e as medidas de protección de obrigado cumprimento segundo cada nivel de risco, e, chegados a este punto, de non ser porque estamos a falar dunha realidade moi tráxica, sería para botarnos a rir ata as bágoas, e agora explicarei por que digo isto.

De entrada, hai que ter moita cara ou moi pouca vergoña, ou ambas cousas, para vir presentando como “o non vai mais” unhas medidas que son pura obviedade, e que, para chegar a isto, fora preciso deixar atrás un regueiro inmenso de sangue de mulleres e menores, que, non sabemos se en todos os casos, pero si en moitos deles, se puido evitar.

Para continuar, a pregunta que lles faríamos a os Sres Ministros (de feito, desde Si, hai saída xa lla transmitimos por escrito ao Sr. Grande Marlaska hai tempo e aínda estamos agardando a resposta), de que nos serve tanta plataforma, tanta reforma, en definitiva, tanta palabrería, se a base real do problema continúa sen abordarse?.

Qué pasa, sen ir mais lonxe, con esas Ufam baleiras nos períodos vacacionais, cando mais risco corren as vítimas de violencia machista e os seus fillos, o mesmo que nas fins de semana, días festivos, pontes, etc, etc?.