Agora seguimos sendo os mesmos, os de sempre; sigue habendo veráns, o sol sigue aparecendo cada mañá, o calor non cesa, os días que abren e as noites que pechan, pero nos falta o máis importante, o tempo.

O pasado xoves, o día que libro no traballo, aproveitei para achegarme a Panadería Manso para tomar un café, unha panadería que atópase na Ronda da Muralla e que gústame moito. Ao saír, de camiño a casa, decidín parar na casa do meu amigo Gonzalo para timbrarlle na porta e ver que estaba a facer, cando premín o timbre, lembrei que Gonzalo non se atoparía na casa dos seus pais, non polo menos durante a semana. Pensei en chamar ao resto, pero Alexandre está a traballar, Ánxel vive en Santiago, Luís marchou a Gijón…

Cando entro pola porta da miña casa, chégame unha notificación no móbil. Sabiades que o móbil fai, ás veces, recompilacións dalgunhas fotografías que teñas coma en álbums; entón sentei nun dos sofás do salón e detívenme a ver as fotos que aparecían no álbum. En concreto, chámame a atención unha fotografía, é unha foto vella, terá coma oito ou dez anos polo menos. Saímos os do grupo sentados nun banco facendo un selfie, estamos todos. Non lembraba a foto. Como cambian os tempos, non parecemos os mesmos, a maioría saíunos barba; agora que o pensó, creo que tampouco queda xa o banco, quitárono me parece. Dende logo, xa nada é o mesmo…

Aqueles eran… Como dicilo…

Aqueles eran outros veráns.