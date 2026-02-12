Paco García, corazón na Galiza

Foi o compañeiro Paco, como doe empregar o tempo en pasado, un dos imprescindíbeis. O seu corazón sempre alentou amor e xenerosidade, ningunha causa humana de xustiza lle foi allea. Mais dous amores enchíanlle o peito e a sua vida sobor dos demais: Allariz, a sua vila, e Galiza, o seu pais
Foi o compañeiro Paco, como doe empregar o tempo en pasado, un dos imprescindíbeis. O seu corazón sempre alentou amor e xenerosidade, ningunha causa humana de xustiza lle foi allea. Mais dous amores enchíanlle o peito e a sua vida sobor dos demais: Allariz, a sua vila, e Galiza, o seu pais.
Tiña unha humanidade, un acougo e repouso que nacía e saía do seu ser, con xenerosidade e fartura. Falaba sempre con esperanza dun presente e futuro mellores. A sua voz tonal, repousada e segura aquecía a quen a escoitaba; por iso o B.N.G. empregouna en varias campañas electorais par achegar as súas mensaxes. Puido ser un moi bo locutor de radio.
Un sorriso debuxaba case que sempre o seu rostro, mesmo nos intres de maior tensión, que foron moitos, sobor de todo no seu tempo como responsábel de organización do B.N.G.
Entregou sempre o seu tempo, o seu traballo e o seu bon facer político e de xestión con dedicación e xenerosidade inmensas; no concello de Allariz, na Fegamp, no Bloque Nacionalista Galego, no Galeuska, representando o Bloque en congresos, encontros, etc.., onde se lle encomendara facelo.
Nos tempos de repouso e lecer gostaba das músicas e das augas; fosen do río Arnoia ou sobor de todo da ría de Muros-Noia, dese mar saudábel e vivificador.
Foi un dos homes, non foron moitos naqueles tempos, que apoiou as loitas feministas, o empoderamento das mulleres e os espazos de igualdade, tanto no B.N.G coma no concello de Allariz; lémbrome dunha conversa, non teño memoria do lugar, cecais na súa vila, na que salientou a sua felicidade e esperanza en que Allariz tivese, por fin, unha alcaldesa, como así foi por votación democrática das súas xentes.
É ben certo que tiven a inmensa sorte de traballar ao seu carón, foron moitos os espazos nos que coincidimos e, mesmo cando discrepabamos, o diálogo con conversa demorada e respectuosa, a necesidade de chegar a acordos, o sentido común e a intelixencia política sempre resolvían e o traballo facía o resto.
A derradeira vez que conversamos, outra volta en Allariz, estaba ledo, optimista e esperanzado, quería facerlle fronte á enfermidade para seguir mantendo a alegría de vivir, como sempre fixo.
Compañeiro e amigo Paco García, o firmamento ten unha estrela mais que brilla con luz propia, esa que ti sementaches na Galiza e nas súas xentes, por iso por sempre seguirás vivo nas memorias das persoas de ben do teu pais, Galiza, que tanto quixeches.