Pauliña : Galego Is Not Dead

Hai uns anos os bos e xenerosos Jorge Mira e Ángel Paredes publicaran nun artigo na Academia Galega das Ciencias un modelo matemático que predicía que a nosa lingua ía se extinguir ao norte do Miño no ano 2100. Ter unha data tan exacta data para velorio, enterro e funeral obrigou a todas e todos nós a mirar ao fundo do abismo, causando un rebumbio do que correran longos regos de tinta dixital. Co tempo esa funesta predición foise esquecendo -ollos que non ven- pero o certo é que a realidade é teimuda e adoita lembrarnos a data do fin de festa a diario. Calquera persoa cun mínimo de inquedanzas lingüísticas que teña fillos en idade escolar e/ou vivan en vilas e urbes galegas sábeo ben. Misión impopsible. A inercia é a que é. Como cantan os amigos de Columna Vegana, a máquina non para.

Con todo, e sen caer no negacionismo, non podo máis que empatizar coa mensaxe inconformista, luminosa e optimista que subxace no Galego Is Not Dead de Pauliña. Non nos queda outra, en realidade. Se o fatalismo e o drama innecesario non adoitan ser de utilidade no cotián da vida moito menos o van ser para darlle a volta a unha batalla perdida de inicio coma a que temos diante. Para coller folgos precisamos espellos onde mirarnos, modelos a seguir máis alá do inexplicable fracaso da recuperación do gaélico en Irlanda ou a heroica resistencia do flamengo en Bélxica. Temos outro exemplo na vella Europa -bastante descoñecido no País- onde atopar inspiración: a incrible historia de como a lingua checa se salvou da extinción por mor duns bonecos.