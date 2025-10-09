Paz colonial na Gaza

Na gramática decolonial, é o que Quijano chama de “colonialidade do poder”, quer dizer, uma matriz que articula raça, economia e conhecimento para normalizar dominação e despossessão. Um cessar-fogo que preserve essa matriz perpetua a violência existencial. A Europa continua presa à sua própria história colonial. Alguns Estados reconheceram o Estado da Palestina em 2024–2025, mas aceitam planos tutelados que excluem os palestinianos do desenho do seu futuro. A proposta da Comissão para suspender preferências do Acordo de Associação com Israel mostra que há instrumentos de pressão, mas a convergência política tem sido errática; somam-se ainda os efeitos de décadas de “política de não contato” com o Hamas desde 2006, que empurrou a UE para a irrelevância num conflito a poucas centenas de quilômetros. Em chave decolonial, reconhecer o Estado sem redistribuição efetiva de poder, território e direitos — isto é, sem desocupação, direito de retorno/compensação e fim do regime de apartheid documentado por Human Rights Watch e Amnistia — mantém a subalternidade. Mas a Palestina é mais do que o Hamas. Hoje, alguns responsáveis europeus admitem em privado o erro de não ter reconhecido o resultado das eleições palestinianas de 2006 e de manter a política de “não contacto” com o Hamas.

A partir daí começa a irrelevância geopolítica que pesa sobre a UE num conflito próximo das suas fronteiras. Enquanto os bombardeamentos continuam e as negociações indiretas prosseguem no Egito, o mundo e a região agarram-se à hipótese de travar a violência por meio de uma paz imposta polo poder coercivo de Trump — não por justiça, nem por consenso, mas por força. Em suma, um cessar-fogo pode estancar a mortandade imediata, mas não é paz se deixar intacta a estrutura colonial. Uma abordagem genuinamente decolonial centra a autodeterminação palestina, desmantela a colonização (e a tutela internacional que a substitui) e repara a violência material e epistêmica acumulada. Sem isto, ficamos com administração de crise — e com a mesma política de desaparecimento, por outros meios.