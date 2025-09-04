Pensar Gaza

O duplo padrão e contra-insurgência soft. Em 2017, o cientista político Bruce Gilley publicou um ensaio no Third World Quarterly intitulado “The Case for Colonialism”, no qual defendia que o colonialismo ocidental foi, em muitos aspectos, objectivamente benéfico e legitimamente aceito por algumas sociedades. Essa visão contraria frontalmente o consenso acadêmico de que o colonialismo trouxe mais exploração e dano do que progresso. O duplo padrão não se limita à filosofia. Ele estrutura a própria diplomacia e a cobertura midiática. A mídia ocidental é um capítulo à parte. Gaza não é apenas um massacre planificado, mas uma guerra cultural pola hegemonia na contemporaneidade: a mídia, a academia e os discursos jurídicos produzem consenso para normalizar o massacre desde há lustros, arrogando-se o direito de dirimir o limite entre civilização e barbárie, ou entre respeito e violação das normas universais (da modernidade capitalista). Quer dizer, quem se atribui de facto de uma soberania universal, só nos últimos meses de revival colonialista do “nova ordem internacional”, começou a aceitar que a situação piorou depois de ver crianças destruídas polas bombas ou caçadas por atiradores quando procuravam comida, mas só se tornou insuportável ao ver crianças famintas.Nos primeiros meses após o início da ofensiva israelense em outubro de 2023, muitos meios evitaram termos como "genocídio" ou "limpeza étnica", inclusive sob orientação editorial. Um memo interno do New York Times, vazado em abril de 2024, orientava jornalistas a evitar esses termos, assim como “Palestina” ou “território ocupado” nas suas coberturas.

Reportagens destacaram que redes como CNN e BBC também evitavam mencionar “genocídio” ou “crimes de guerra” em sua cobertura. Mesmo enquanto a grande imprensa mantinha resguardadas suas palavras, acadêmicos e organismos especializados começaram a usar o termo com seriedade. Em abril de 2024, o Lemkin Institute for Genocide Prevention condenou a forma como a mídia ocidental enquadrava as ações israelenses como “autodefesa”, afirmando que isso escondia a realidade de um possível genocídio. O Brookings Institution, em pesquisa entre especialistas do Oriente Médio, revelou, em meados de 2024, que 34% dos acadêmicos consideraram que o ataque equivalia a genocídio (41% disseram “crimes de guerra semelhantes ao genocídio”). A International Association of Genocide Scholars (IAGS) (maior associação de estudiosos do tema) aprovou em setembro de 2025 uma resolução afirmando que as ações de Israel em Gaza preenchiam os critérios legais para genocídio. Em outubro de 2024, o historiador Amos Goldberg — especialista em estudos do Holocausto na Hebrew University — afirmou que o que acontece em Gaza é genocídio, pois "Gaza deixou de existir" como comunidade viável. Op-eds em grandes jornais mainstream como The Guardian também passaram a usar o termo com mais frequência.

A reporteira da TVE, Almudena Ariza, declarou em março de 2025 que não usa “genocídio” por posicionamento institucional, mas considera que "é difícil pensar o contrário" diante dos feitos. Em maio de 2025, Arwa Mahdawi escreveu que "o que acontece em Gaza é genocídio", condenando o silêncio ocidental. Organizações como Médicos Sem Fronteiras (junho de 2025) relataram padrões "coerentes com genocídio” e destruição deliberada de infraestrutura vital e bloqueios que ameaçam a vida da população gazá (água, comida, remédios). Em agosto de 2025, um op-ed no The Guardian apontou que os avisos palestinos sobre genocídio em 2023 só foram "aceitos" quando envolveram imagens chocantes reconhecíveis pola consciência ocidental, e não antes. Vários artistas — incluindo Macklemore, Dua Lipa e Greta Thunberg — passaram a usar o termo “genocídio de Gaza” em discursos e redes sociais. Em Espanha, para além dos Bardem e os Tosar, o reconhecimento de Gaza como genocídio não aconteceu de forma súbita ou uniforme — foi progressivo. A SER, como grande rádio generalista espanhol, não reconhecia oficialmente a palavra “genocídio” para se referir ao acontecido em Gaza nos últimos meses. O tratamento da Nakba (1948) e as Intifadas era geralmente mediado polo enquadramento europeu dominante, isto é, linguagem de “conflito”, “violência cíclica”, “enfrentamento” entre dois lados, mais do que uma denúncia estrutural do colonialismo israelense. A terminologia usada era de “choques”, “escalada de violência” e “radicalização”, tanto na Primeira Intifada (1987–1993) quanto na Segunda (2000–2005). A Nakba aparecia sobretudo em efemérides, e com o cuidado de manter a linguagem “equilibrada” — raramente adotando a perspectiva palestina de “catástrofe” ou “limpeza étnica”. Só a partir de 2023–24, com a guerra em Gaza e os números massivos de mortes civis, a SER começou a adotar de forma clara o termo genocídio e a assumir posição editorial mais crítica, como vimos. El País caminhou de maneira mais reservada — reconheceu a Nakba como catástrofe contínua e referiu-se ao genocídio sobretudo via declarações de especialistas internacionais. Mesmo após reconhecer o Estado da Palestina (maio de 2024) e mesmo com ministros como Margarita Robles e o presidente Pedro Sánchez qualificando a ofensiva israelense como “genocídio” e seguido polo apoio legal na CIJ, a Espanha continuou autorizando exportações de material de defesa a Israel enquanto, semelhava conectar-se com o sentimento popular (manifestantes, sondagens) e ganhou respaldo institucional e mediático (mídia independente, ONGs, justiça em casos concretos). Porém, essa “contra-insurgência soft” neutraliza a solidariedade e organiza a indiferença.



Plataformas como o BDS denunciaram que o governo fazia “diplomacia dupla”: no discurso, solidariedade com a Palestina; na prática, manutenção de negócios militares. O caso espanhol é exemplar do duplo padrão europeu:por um lado, condena publicamente as violações de Israel e se apresenta como mediador da paz. Por outro, mantém laços militares, comerciais e tecnológicos que sustentam a máquina de guerra israelense. Isso significa que, mesmo quando a palavra “genocídio” entrou no vocabulário público e oficial, o complexo militar-industrial seguiu funcionando como antes, revelando que as declarações de princípios não romperam com a materialidade da colonização. A ONU confirma que há uma fome em curso, que não é resultado de desastres naturais, mas de um bloqueio prolongado e ataques sistemáticos. Mais de 98% das terras aráveis estão danificadas ou inacessíveis, e o gado foi dizimado. Estima-se que 2,1 milhões de pessoas passam fome, e a fome está a alastrar-se para outras zonas, como Deir el-Balah e Khan Yunis. Mais de 86% da Faixa de Gaza está sob controlo militar israelita, o que provocou a deslocação em massa de civis. A ofensiva causou mais de 62 000 mortes, das quais um terço eram crianças.



Um memorando interno do New York Times orientava jornalistas a evitar termos como “Palestina” ou “territórios ocupados”. Só quando imagens de crianças famintas e cadáveres em massa tornaram-se insuportáveis para a opinião pública, o termo genocídio entrou no vocabulário oficial. Durante meses, redes como BBC, CNN e El País evitaram palavras como “genocídio” ou “limpeza étnica”. Em 9 de agosto, mais de 450 pessoas foram presas durante manifestações pró-Palestina em Londres, incluindo idosos e ativistas pacíficos .O grupo Palestine Action foi banido em julho de 2025 e enquadrado na Lei de Terrorismo do Reino Unido, após ações como deitar pintura em aviões militares britânicos e bloquear a sede da empresa israelense Elbit Systems. Na Espanha, a SER e El País cobriram por décadas a Nakba e as Intifadas como “conflito”, “escalada de violência”, “choque entre dois lados”. Só em 2024 começaram a falar em genocídio. E mesmo assim, a Espanha continuou exportando armas a Israel. O duplo padrão é evidente: condena-se no discurso o que se financia na prática. Esse mecanismo é parte da tradição cínica europeia em que princípios universais defendidos em abstrato sao aplicados seletivamente. Charles Mills chamou isso de “contrato racial” que opera através do que ele chama de epistemologia da ignorância ou um modo sistemático de não ver, de negar ou de justificar a violência racial e colonial, mantendo o privilégio branco como norma. A universalidade da Modernidade Ocidental sempre incluiu a exclusão racializada. Gaza expôs com crueza essa lógica. O universalismo europeu (direitos humanos, autodeterminação) foi mobilizado em 1948 para legitimar a criação de Israel, apresentado como projeto civilizatório, ao mesmo tempo em que os palestinos eram racializados como "população excedente", “terroristas” ou “bárbaros”. A recusa em nomear a Nakba como limpeza étnica, e hoje a dúvida em chamar Gaza de genocídio, funcionam como exemplos claros dessa ignorância estruturada. Não se trata de ausência de informação, mas de suspensão ativa do conhecimento para preservar privilégios geopolíticos e simbólicos do Ocidente. A carta de Habermas, Forst, Deitelhoff e Günther (2023) é exemplo: fala em princípios universais (proporcionalidade, evitar civis), mas ignora a condição colonial de Gaza. Essa abstração é precisamente o que Mills chama de “universalismo parcial”. Um universal que já vem filtrado para proteger o grupo dominante. A solidariedade universal é sempre parcial, e a Palestina ocupa o lugar racializado de “vida precária” (Butler) ou “vida matável” (Mbembe).



Freio de emergência. Walter Benjamin disse que talvez as revoluções não sejam locomotivas da história, mas gestos de acionar o freio de emergência. Pensar Gaza é isso: puxar o freio diante de uma ordem que naturaliza massacres em nome do direito de autodefesa e da democracia liberal. O que Gaza mostra é que a filosofia não tem objetos próprios — como dizia Canguilhem —, mas tem perguntas próprias. E a pergunta filosófica é como este acontecimento muda o horizonte do possível. Gaza mudou tudo. Escancarou que o universal abstrato europeu é incapaz de responder à colonialidade quando ela própria se amostra com decadente clareza sob as formas da colonialidade do imperio americano. Escancarou que só uma filosofia marxista decolonial, capaz de partir da exterioridade das vítimas e reformulado a partir das experiências colonizadas, pode reconstruir um universal concreto. Gaza, nesse sentido, não é apenas uma tragédia, mas um evento que interrompe a narrativa dominante — aquela que justifica violência em nome da democracia liberal e da segurança. Dussel argumenta que o sionismo é fundado em uma falsidade histórica profunda: “Judeus e palestinos conviviam sem problemas” antes de 1948. O sionismo, para ele, fabrica uma narrativa que arroga a construção do Estado israelense como mandato divino, obscurecendo a continuidade histórica e cultural dos palestinos no território. Além disso, ele refuta a ideia de que os judeus “retornaram” a Israel. Dussel explica que muitos eram comunidades judaicas recém-convertidas na Europa e norte da África (sefarditas, ashkenazitas), que não tiverem origem ou presença histórica na Palestina. Isso desmonta o mito de uma expulsão em massa dos judeus do Oriente Médio, oferecendo uma leitura diferente da "diáspora".



A filosofia crítica, que outrora denunciou colonialismos e guerras, mostrou-se hesitante, seletiva ou cínica diante da violência israelense. Habermas encarna o universalismo abstrato; esse abismo entre realidade e discurso que ficou evidente quando, pretendendo um gesto de sobriedade normativa, revelou-se, à luz do massacre, uma forma de racionalização abstrata da violência colonial; Sartre, o impasse europeu entre Shoah e Nakba; Žižek, a ironia crítica que receia e cambalea. Losurdo e Dussel, entre outros, ao contrário, apontam para uma filosofia que nomeia o colonialismo e toma partido das vítimas. Qualquer ética verdadeiramente universal deve emergir ao jeito benjaminiano da experiência concreta das vítimas colonizadas, não de consensos eurocêntricos tradicionais. Uma proposta ética, como discutido na introdução da Ética da Libertação de Dussel, busca romper com a abstração das éticas dominantes e articular uma política materialmente comprometida com os oprimidos. O capitalismo precisa de zonas de exceção para se reproduzir e Gaza hoje é o nome dessa exceção extrema. Expôs com clareza a falência do universalismo europeu. Por isso é também o nome do universal concreto de nosso tempo. Hoje, o nome da fidelidade é Gaza.