Perdidos no século XXI. Poucos contra moitos e en contra da Ilustración

Sobre o medo estrutúranse as relacións entre os interlocutores sociais na época do fin dos conflitos de clase e da política de mediación. Esta incapacidade para nomear o conflito político ten graves consecuencias para a saúde da democracia pois “deja poco espacio para el discurso, la deliberación, la mediación y el conflicto” (pp. 26-27). Só temos que ver como esa axitación do medo forma parte dos intentos de formar goberno no estado español.

A democracia controlada polo sistema capitalista non pode ser nunca unha democracia inclusiva, nin participativa e menos aínda permitirá nunca o socialismo e todos os seus principios reitores...esquecidos até polos que levan ese termo na súa sigla...nin sequera a famosa redistribución da riqueza, tantas veces mencionada para apelar á igualdade entre todas as persoas

Os poucos son os que esfarelan as esperanzas dos moitos. A maioría social non conta para case nada nesta permanente festa electoralista. Como di Nadia Urbinati a maioría social defínese polas súas necesidades básicas insatisfeitas e a fatiga cotiá de vivir. Escoiten senón os debates do Parlamento de Galicia deste 9 de outubro de 2023 e vexan cantas mensaxes falaron por esa maioría social á que pretenden engaiolar para as redes electorais. Pero despois....que queda diso ante os desexos dos que axitan os cordellos das institucións que nos achegan o diñeiro que (supostamente) non temos?

A distancia que separa a eses poucos (oligarquía, elite política) dos moitos é cada vez máis grande; así, os segundos xa non ven como fiables a eses poucos para representalos e, xa que logo, non confían na política como “reflexión, la construcción de alternativas de futuro, la mediación, el compromiso y la negociación, que han sido las condiciones del conflicto político tradicional” (p. 34). Ademais, quen controla o xogo fai e desfai as promesas como lle convén...porque non temen o conflito. Certísimo. Tan certo como o é que a desaparición da palabra “conflito” do noso vocabulario político crúzase coa transformación da democracia -da que xa nos advertiu Rainer Mausfeld e da que xa falamos noutro momento: da democracia de partidos, que pretendía en principio facer partícipes ou dar voz aos moitos e aos poucos, pasamos a unha ilusión de democracia en que a elite “se atrinchera en el Estado, separándose de los ciudadanos, que son ahora un cuerpo externo que hay que controlar, conquistar y embaucar” (p. 46).