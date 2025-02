Perigoso Callón

O problema non é Carlos Callón per se ou que escriba e investigue dende unha perspectiva filolóxica de xénero. O asunto, ben grave, supura intolerancia e fascismo. A cuestión fundamental, ao meu ver, reside na constatación dunha herdanza franquista persistente e viva en moitos eidos da sociedade actual

O problema non é Carlos Callón per se ou que escriba e investigue dende unha perspectiva filolóxica de xénero. O asunto, ben grave, supura intolerancia e fascismo. A cuestión fundamental, ao meu ver, reside na constatación dunha herdanza franquista persistente e viva en moitos eidos da sociedade actual. Un legado nacional-católico nunca superado que permanecía agochado, durmido, e que hoxe aflora cunha forza inusitada protexida polo segredismo e a compracencia de moitos. O herdo do que falamos é froito, entre outras cuestións, daquela ‘modélica’ Transición na que, xunto á renuncia a solicitar responsabilidades pola complicidade coa ditadura, primou o esquecemento e o silencio.

Cualificar a Callón de ‘iletrado’ ou de ‘enfermo’ reflicte un cancro nunca diagnosticado e, polo tanto, xamais tratado e curado. Mais, afirmar que o seu derradeiro traballo de investigación non vai ser presentado en ningures, representa un chanzo superior na escala da intolerancia, recordando tempos pasados dos que non faltan exemplos. Velaí.

O día 1 de agosto de 1936, o voceiro falanxista pamplonés Arriba España escribía: “Camarada, tienes la obligación de perseguir al judaísmo, a la masonería, al marxismo y al separatismo”. De seguido, concluía: “Destruye y quema sus periódicos, sus libros, sus revistas, sus propagandas”. Dous anos máis tarde, o sacerdote M.P. Riaño publicaba na revista Atenas un pequeno artigo cun título moi significativo: “Depuración de libros y bibliotecas: la sana cultura española”. Alí, aconsellaba limpar e sanear a cultura, “privándola de todo aquello que sea perjudicial para la civilización, la sociedad y la Patria”.

Malos tempos. O acontecido con Carlos Callón recorda moito aqueles momentos de prohibición e escuridade

Xa en Galiza, o tenente coronel Luis Soto Rodríguez asinaba en Ourense o bando de declaración de guerra onde xa establecía a censura de todo escrito ‘delictivo’, publicado ou non. Mentres, A Coruña observaba a circular redactada o 12 de agosto de 1936 polo novo delegado de Orde Pública, Florentino González Vallés, que ordenaba a destrución de toda a prensa, libros e folletos pertencentes a bibliotecas de centros clausurados, quer sindicatos, quer asociacións culturais. Entón, chegaron os incendios e as queimas de libros no peirao da Coruña ou na Praza de Armas de Ferrol, por citar dous exemplos. E tras as lapas, a censura e a prohibición de aquelo que os sublevados denominaron ‘literatura pornográfica e disolvente’. Despois, as Comisións Depuradoras de Bibliotecas Públicas farán o resto.

Malos tempos. O acontecido con Carlos Callón recorda moito aqueles momentos de prohibición e escuridade. Quen escribe estas liñas non coñece persoalmente ao profesor ribeirense pero confeso que si, si lin algún dos seus libros...