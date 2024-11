Poder grotesco e fascismo do dúo Trump-Musk

Trump revolucionou a linguaxe política, que derivou nunha meirande virulencia das campañas electorais e afectou ás fontes de lexitimidade política. O neoiorquino lanzou un desafío ao sistema democrático, pero non para reformalo, senón para ridiculizalo

Para Trump non se trata de gobernar dentro do marco democrático, senón de especular sobre o seu descrédito e, de paso, agravar a crise do sistema. A retórica da culpa -e dos supostos culpables- instálase no cerne das democracias en crise para substituír aos relatos de progreso e dos mundos posibles. Do “yes, we can” de Obama en 2008 demos paso ao “nada que perder”. A esperanza de cambio tornou en resignación e ira da man dun populismo complotista que adopta a forma de “poder grotesco”, do candidato republicano á presidencia estadounidense a Jair Bolsonaro, de Boris Johson a Matteo Salvini, de Narendra Modri a Javier Milei... Trump revolucionou a linguaxe política, que derivou nunha meirande virulencia das campañas electorais e afectou ás fontes de lexitimidade política. O neoiorquino lanzou un desafío ao sistema democrático, pero non para reformalo, senón para ridiculizalo.