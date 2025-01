Politizar a xustiza e xudicializar a política

O debilitamento do bipartidismo acontecido a partir do ano 2015 -coa aparición de novas forzas no escenario político (singularmente, Podemos)- alimentou as expectativas en favor dunha maior transparencia e democratización das prácticas que se desenvolvían no seo das institucións

O debilitamento do bipartidismo acontecido a partir do ano 2015 -coa aparición de novas forzas no escenario político (singularmente, Podemos)- alimentou as expectativas en favor dunha maior transparencia e democratización das prácticas que se desenvolvían no seo das institucións. Neses momentos, resultaba apropiado demandar novas condutas dos responsábeis políticos para conectar con amplos sectores da cidadanía que viñan de expresar, ao fío das mobilizacións do 15-M do ano 2011, o seu distanciamento crítico cos partidos dominantes (resumido na expresiva e coñecida consigna de "non nos representan"). Por iso resultaba lóxico, daquela, reclamar a inmediata dimisión de todo cargo público que se atopase sometido a un proceso formal de imputación xudicial.

Actualmente, e despois do que se ten vivido nos últimos anos no ámbito dos procedementos seguidos en distintos tribunais, as conclusións teñen variado significativamente. A grande belixerancia exhibida por algúns maxistrados conservadores contra dirixentes de Podemos e de organizacións independentistas catalás, dificulta calquera pretensión que busque a limpeza da vida política a través das decisións xudiciais. As recentes actuacións que estamos coñecendo no caso do fiscal xeral do Estado, no de Begoña Gómez ou no do irmán de Pedro Sánchez permiten pensar que estamos ante unha estratexia de sectores da xudicatura para crear as condicións mais favorábeis a unha mudanza radical do actual poder político.

Recentemente, o maxistrado xubilado José Antonio Martín Pallín ven de afirmar: "Creo que estamos ante o que se pode definir rotundamente como un golpe de Estado xudicial permanente. Isto soborda toda a racionalidade que se pode admitir no seo dun sistema democrático. O Tribunal Supremo está acusando ao fiscal xeral do Estado dun delito contra a intimidade pero non existe delito por algures. Mais, sexamos sinceros, a peza a cazar non é o fiscal, senón o presidente do goberno, derrubar a Sánchez......Cando digo que estamos ante un golpe xudicial permanente, refírome a un sector da xudicatura. Este golpismo non é recente, xa comezara con Podemos. Agora vaise a pola presidencia do goberno para que dimita e convoque eleccións". Estas palabras resultan certamente preocupantes e reveladoras da gravidade acadada pola anomalía antidemocrática citada ao comezo deste artigo.