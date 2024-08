Poñéndolle un pouco de imaxinación e sorna ó verán

Era un día tranquilo. Pero coma outras moitas veces, a tranquilidade era só un preludio do caos. De pronto, as redes sociais estouparon coa última nova: a muller de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, fora vista compartindo un café con alguén inopinado, o xuíz Peinado. ¿Acaso estaban tramando a última grande conspiración da política española? Ou era só un amaño 'do seu'?

Os medios, famentos de escándalo, non tardaron en poñerlle música de suspense á situación. O noticieiro matutino de Televisión Española, por libre, abría ó estilo dunha película de espionaxe dos anos 70. "A muller do presidente, un xuíz con nome sospeitosamente incriminatorio, e os insospeitados lazos que unen a política e a xustiza no noso país", anunciaba o presentador cun ton grave.