Por que vexo necesario un pacto de rendas

Unhas incertezas que se acompañan dunha caída da renda nacional -a prezos constantes- pero que descansa maiormente sobre as rendas do traballo (-3,5%) xa que as rendas de capital -especialmente as rendas mais altas- están acadando un nivel de ganancias que non ten correspondencia coa actual situación recesiva. Unha dispar evolución que avala a necesidade dunha revisión do actual reparto da renda nacional orientado a un mais equitativo: un PACTO DE RENDAS. Unha necesidade avaliada pola evidencia de que a constante devalación das rendas do traballo frea o crecemento da economía e so favorece a un pequeno grupo de empresas (IBX35). Neste enfoque tal pacto de rendas ten que ir mais aló dos temas salariais e afrontar outros como a negociación colectiva, a formación ocupacional, a xornada laboral, a fiscalizade e a economía somerxida, a desigualdade de xénero, os custos da externalización da produción...

Un PACTO DE RENDAS que aposte por fortalecer e estender a negociación colectiva: hai moit@s traballador@s que se quedan fora e que son, ademais, os mais castigados pola desigualdade salarial e a inflación. Que tamén teña en consideración a caída dos marxes de beneficios de moitas pemes que non foron quen de trasladar plenamente o incremento dos custos aos prezos.

Un PACTO DE RENDAS que atenda ao forte auxe que están collendo as NTIC e o seu previsible impacto sobre o emprego. Unha atención que debe pasar por progresivas reducións da xornada laboral negociadas entre administracións públicas, empresarios e traballadores. Negociacións que deben encadrarse no marco dunha forte intervención do sector público na economía: velaí a urxente necesidade de poñer en marcha a reforma fiscal tantas veces prometida pero nunca cumprida. Unha intervención pública que impulse un papel de vangarda dos gobernos (central e autonómicos) en materias como a formación, a investigación e a innovación.