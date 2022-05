Por unha medicina intensiva respetuosa co doente e orientada ao que realmente importa

Intervencionismo reflexivo, actuacións delicadas e meditadas, xunto cunha atención de máxima calidade no que afecta realmente aos nosos doentes, teñen que ser o camiño a seguir

Poderían parecer un conxunto de obviedades, pero constitúen unha luminosa aportación sobre un panorama desolador de furor tecnolóxico desmedido, unha enorme confusión metodolóxica sobre o que realmente importa e aporta a enfermos e sociedade e un camiño para ensinarlles aos que nos siguen neste difícil mundo da medicina intensiva. Intervencionismo reflexivo, actuacións delicadas e meditadas, xunto cunha atención de máxima calidade no que afecta realmente aos nosos doentes, teñen que ser o camiño a seguir. Poñer o doente no centro das decisións con humildade e respeto, implica abandonar certas prácticas paternalistas e estigmatizadoras que están incrustadas incluso na maneira en que usamos a linguaxe, de maneiras que nunca son de todo inocentes; os pacientes veñen con preocupacións ou motivos de consulta, nunca con queixas, non debemos etiquetalos de non cumplidores co tratamento, como se tivesen que satisfacer un plan que nos lles propoñemos, non debemos tratalos como nenos pequenos decindo que os mandamos a casa de alta (en vez de acordar conxuntamente continuar co segumento de forma ambulatorio por exemplo), non debemos decir que negan febre (como se se lles acusase de algo), senón que non a percibiron ou termometraron, e así tantos exemplos de maltrato verbal recurrente xustamente cos que deberían ser obxetos dos noso desvelos.

Cambiemos unha maneira de entender a medicina en xeral e especialmente a intensiva na que se prime o respeto polo paciente e os seus valores, se pondere con extremo rigor as prioridades e beneficios e riscos de cada intervención

Cambiemos unha maneira de entender a medicina en xeral e especialmente a intensiva na que se prime o respeto polo paciente e os seus valores, se pondere con extremo rigor as prioridades e beneficios e riscos de cada intervención, e se asuma con humildade a capacidade real que temos de influir no futuro dos nosos doentes ca aplicación de tecnoloxias cada vez mais agresivas e costosas.



Notas

1.-Siuba MT, Carroll CL, Farkas JD, Olusanya S, Baker K, Gaijic O. The zentensivist manifesto: defining the art of critical care. ATS Scholar. 2020;1(3):225−232

2.- The case for being a medical conservative. Mandrola J, Cifu A, Prasad V, Foy A. Am J Med. 2019 Aug;132(8):900-901. doi: 10.1016/j.amjmed.2019.02.005. Epub 2019 Mar 6.PMID: 30851263.

3.- Clinical Evidence . (2012). What conclusions has Clinical Evidence drawn about what works, what doesn’t based on randomised controlled trial evidence? Clinical Evidence. Retrieved from http://clinicalevidence.bmj.com/x/set/static/cms/efficacy-categorisations.html