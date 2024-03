Portugal, un novo aviso (e xa van varios)

O caso do PCP é moi simbólico. Chave no último medio século da vida política portuguesa perde boa parte do seu electorado para a extrema dereita, como hai anos pasoulle ao PCF

O caso do PCP é moi simbólico. Chave no último medio século da vida política portuguesa perde boa parte do seu electorado para a extrema dereita, como hai anos pasoulle ao PCF. Se non había moita lóxica en perder o pé da perestroika, trinta anos despois defender o imperialismo ruso en Ucraína non tiña pes nin cabeza. Nin para un partido con semellante historia.

Polo demais, Portugal seguirá a ser o único país do mundo onde gobernará un partido de dereita que se chama socialdemócrata. E iso, e outras moitas cousas, fano especial.

Con respecto a nós. Sempre deberiamos estar interesados en como lle vai aos nosos veciños tras o Miño.

O estado moderno español configurouse nunha alianza sempre fráxil entre a mirada ao Mediterráneo (coroa de Aragón) e a mirada ao Atlántico (coroa de Castela). Por iso para os intereses dos galegos e das galegas, Portugal sempre será un aliado e as comunidades mediterráneas do Estado un adversario. No desenvolvemento da nosa economía sería importante que o novo primeiro ministro cumpra co compromiso electoral de priorizar a alta velocidade con Vigo, en lugar de con Madrid.