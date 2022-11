Premio Xavier Prado “Lameiro” 2022 para Xosé Luís Méndez Ferrín

Ferrín, autor dunha obra literaria extensa e fulxente, situada entre a máis senlleira no noso idioma e en calquera outra lingua europea ao longo do século XX, coa presenza constante de Ourense e Vilanova dos Infantes nas súas páxinas, abraza a nosa voz comunal cun xenio creador que leva a literatura en lingua galega á altura das máis importantes do mundo

Xosé Luís Méndez Ferrín, autor dunha obra literaria extensa e fulxente, situada en opinión unánime entre a máis senlleira no noso idioma e en calquera outra lingua europea ao longo do século XX, coa presenza constante de Ourense e Vilanova dos Infantes nas súas páxinas, abraza a nosa voz comunal cun xenio creador que leva a literatura en lingua galega á altura das máis importantes do mundo. Na vida pública, vencellada á defensa dos intereses comúns do pobo traballador desde a docencia ata a militancia social e política, despois dunha multitude de traballos a ben da Nación e en plena actividade creadora afírmase e brilla na actualidade coma un faro, guía e luz das novas xeracións.

Na liña de feitos históricos que tiveron lugar na nosa cidade con repercusión non só para Ourense senón para todo o país, desde a fundación do citado Tío Marcos d’A Portela en 1876 ata o acto de ingreso de Chus Pato na RAG en 2017, todos veñen canxar en relevancia co que se celebrará no Teatro Principal de Ourense na tarde do vindeiro día 16. Dámoslle emocionadas grazas á Coral de Ruada por nos dar a oportunidade de que en xustiza Ourense lle poida mostrar a Xosé Luís Méndez Ferrín a admiración e o agradecemento que por el sente.