Primeiras impresións dun profesor na educación permanente

Os institutos de educación permanente deben, baixo o meu criterio, ser pioneiros na posta en marcha dos tan necesarios procesos de inclusión social

Á miña chegada á educación para persoas adultas tiña máis ou menos asumidos estes principios, sen embargo, non era, se cadra, tan consciente da heteroxeneidade de situacións e da necesidade e importancia da xustiza social vinculada ás aulas. A educación permanente estame a revelar unha nova realidade. A realidade dunha limpadora do fogar ou de un camareiro que necesita un título para unha certificación profesional. A realidade de un desempregado que busca unha nova oportunidade. A realidade de moitos inmigrantes que buscan unha formación, ou simplemente o recoñecemento oficial dunha formación que xa teñen, para poder contribuír a esta sociedade. A realidade dun menor que errou no pasado ou a dun adulto inmerso nun programa penitenciario de reinserción.

É enorme a labor social que está vencellada a este tipo de educación. Dicía Paulo Freire que a educación non cambia o mundo, pero si cambia ás persoas que van a cambiar o mundo. Quizais, no noso caso, non esteamos formando revolucionarios que muden o sistema imperante. Non é isto o importante. O que de verdade importa é que a súa realidade, a súa propia realidade, terá cambiado.