Está pensada para familias que non dispoñen de xardín, horta ou espazo exterior análogo (do que xa está a gozar quen o posúe).

Todo se organizaría arredor da data de nacemento da crianza. Este sistema permitiría segregar as crianzas e evitar aglomeracións.

O tempo de permanencia no exterior sería de 30’ máximo en días alternos, quedando sen adxudicar os domingos. A hora da saída vén fixada polo mes no que se nace: 12 posibles horas de saída (nas que habitualmente as crianzas que non dormen sesta están espertas) que se corresponden cos 12 meses do ano.

Por exemplo, unha nena nacida o 2 de abril do ano 2016 podería saír os martes, xoves e sábados, entre as 4:00 e as 4:29h. da tarde. Un neno nado o 27 de novembro do ano 2009 podería saír os luns, mércores e venres, entre as 11:30 e as 11:59h.

No caso de familias monoparentais con máis dunha crianza, a nai/ pai podería saír con todas as crianzas xuntas no horario dunha delas.

