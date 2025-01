PSdeG-PSOE: Aliado ou Obstáculo para Galiza?

Se o PSdG-PSOE quere seguir contando co apoio do nacionalismo galego, debe demostrar con feitos, e non só con palabras, que está disposto a respectar os compromisos adquiridos e a actuar como un verdadeiro aliado no camiño cara a unha Galiza máis xusta, soberana e próspera

O nacionalismo galego non debe permitirse ser un actor secundario nunha partida onde os intereses de Galiza quedan relegados a un segundo plano. Cómpre rearmarse ideoloxicamente, fortalecer o traballo de base e explorar novas formas de actuar que prioricen a defensa dunha axenda propia, independente e radicalmente comprometida co benestar das maiorías sociais.

Non se trata de pechar portas, senón de redefinir prioridades e marcar liñas vermellas claras. Se o PSdG-PSOE quere seguir contando co apoio do nacionalismo galego, debe demostrar con feitos, e non só con palabras, que está disposto a respectar os compromisos adquiridos e a actuar como un verdadeiro aliado no camiño cara a unha Galiza máis xusta, soberana e próspera.