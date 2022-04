Que é unha potencia imperialista? China e Rusia

A guerra en Ucraína elevou as tensións entre os dous grandes bloques económicos e militares ao nivel de guerra quente, e con ela púxose á orde do día a discusión sobre o carácter da guerra. Uns din que é unha agresión dunha nación poderosa contra unha máis débil, outros o centran na loita contra o “fascismo” representado no goberno Zelenski, pero todos evitan o elemento central que define unha guerra: mais aló dos pretextos que cada un pòn, cal é o carácter social, de clase, dos contendentes; dos que actúan directamente e os que fan entre bambolinas.

Que a OTAN e os seus membros, os EEUU e a UE, son imperialistas, iso sábeo todo o mundo, por moito que coa súa propaganda disfráceno tras o veo da defensa dos “valores occidentais” contra o “déspota” ruso (nin que a 1914 volvésemos, ese foi o argumento de Alemaña para a guerra contra o zarismo). A dúbida xorde á hora de analizar que son os outros protagonistas do conflito, Rusia e principalmente China.

O imperialismo capitalista

Para Lenin, a fase do Imperialismo capitalista defínese pola repartición do mundo entre un “puñado” de potencias imperialistas e as súas semicolonias. En ningún momento fai referencia a “subpotencias”, que son “imperialistas e semicolonias” ao mesmo tempo. Algún podería dicir que é a aplicación da lei de “unidade dos contrarios”. Pero o certo é que non é unha contradición dialéctica, senón un oxímoron: unha semicolonia defínese, en palabras de Lenin, como aquel país “formalmente independente” pero dependente das potencias imperialistas “por mil fíos diplomáticos, financeiros e políticos” (Imperialismo Fase Superior do Capitalismo).

Entre eles non cabe ningunha “submetropoli”; un estado, por moi grande que sexa, ou é unha semicolonia ou unha potencia imperialista: China até 1949 foi unha semicolonia e era o país máis poboado do mundo, e a Rusia Zarista, a pesar da súa absoluta dependencia do capital francés e belga, Lenin en 1915 caracterizábaa como un “imperialismo capitalista de novísimo tipo” apoiado no exército imperial (“imperialismo militar” cualifícao) (O Socialismo e a Guerra).

O polo oposto da semicolonia é a potencia imperialista que Lenin no Imperialismo Fase Superior do Capitalismo define da seguinte maneira: “1.- A concentración da produción e do capital chegou até un grao tan elevado de desenvolvemento, que creou os monopolios, os cales desempeñan un papel decisivo na vida económica; 2) a fusión do capital bancario co industrial e a creación, sobre a base deste «capital financeiro», das oligarquías financeiras; 3) a exportación de capitais, a diferenza da exportación de mercadorías, adquire unha importancia particularmente grande; 4) a formación de asociacións monopolistas de capitalistas, os cales se reparten o mundo, e 5) a terminación de repartición do mundo entre as potencias capitalistas máis importantes”.

Desta caracterización extraía a conclusión confirmada pola I e a II guerra mundial, «a partir de agora só caben novas reparticións». Porque para Lenin a realidade non era unha foto fixa que negase as leis da dialéctica e as contradicións intercapitalistas; antes ao contrario, para el, co Imperialismo non chegara “o fin da historia”. O imperialismo como fase superior do capitalismo non negaba as leis do capitalismo, senón que as modificaba; nada máis, nin nada menos.

De feito, se a entrada en escena de China primeiro e logo de Rusia produciuse noutras condicións históricas, seguramente ambos os países serían unhas semicolonias do imperialismo; pero non foi así. Déronse no que era un segredo a voces, a decadencia máis que manifesta do imperialismo hexemónico, os EEUU.