Que foi dos poboadores?

Se somos sinceiros, tampouco os propios afectados pareciamos moi conscientes do que estabamos perdendo. Por exemplo, a economía informal propia da zona dáballe alternativas a moita xente dos nosos barrios. Cando as prestacións sociais aínda non existían, viúvas, parados ou persoas sen profesión estable dispuñan de variados empregos portuarios e podían desenvolverse con relativa solvencia ao contar con humildes casas a prezos moi asequibles. Como mínimo, habería que poñer en cuestión o benefizo de trasladarse a un piso de protección oficial a cambio de alonxarse do ambiente socioeconómico no que un leva decenios desenvolvéndose. De feito, alí vivían, en aceptables condicións, operarios, dependentes ou profesionais liberais que, en xeral, prestaban servizos no propio Vigo, moi cerca das súas vivendas. E, por suposto, non cabe discusión sobre a benefizosa proximidade do porto para os que integraban o sector estrela, a pesca e as empresas auxiliares. Podería citar de memoria patróns de pequenos barcos, mariñeiros, traballadores de astaleiros e peixeiras en cada portal da miña rúa.

Non había no meu barrio unha comunidade na miseria nin unha forma de vida en declive. Ao contrario, en moitas das súas rúas prosperaba un colectivo vibrante, ben inserido na cidade e cuns hábitos tradicionais que reforzaban a autonomía e a cohesión dos habitantes. A agonía do lugar foi o resultado do desmantelamento, non da selección natural

Insisto en que a nosa realidade non era sombría, nin moito menos. Naquelas maltreitas rúas bulía a vida e medraban redes de afectos e de solidariedade plenamente satisfactorias. Aquela colectividade podería dar leccións de civismo e diversidade ao actual Vigo dos delirios consumistas e das luces navideñas que poden competir coas de Niuyor. Non sabería describir aquí a riqueza social do meu barrio, pero hoxe admírome do grao de cooperación e confianza que reinaba entre nós. Basta con pensar na forma en que encarabamos alí a pobreza. Recordo como os veciños pobres que ocupaban quioscos ao pé do mirador eran mantidos pola solidariedade veciñal; recordo aos rapaces que residían nas infravivendas da Barroca a compartir xogos e afectos cos demáis compañeiros sen que ningún de nós prestase atención á súa orixe ou ás súas circunstancias. A colaboración e a integración dábanse sen aspaventos, e grazas a iso lograbamos convivir, porta con porta, traballadores do mar, inmigrantes do interior galego, estranxeiros de paso, exprostitutas, viúvas de mariñeiros, rentistas ben situados… Proben a encaixalos hoxe na mesma ubicación.