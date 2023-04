Quo vadis, lingua gallaica?

Parece evidente que hai unha disociación entre un discurso que pon en valor, acertadamente, a semellanza do galego co portugués e unha práctica que non se conforma nun sistema de escollas morfolóxicas e léxicas que avalen este discurso

Non se pode omitir que tamén haxa exemplos de adopción de termos en coincidencia co portugués e non co español, mais innegabelmente son moitísimo menos abundantes có contrario. Ex.: ananás –aínda que tamén se admite “piña” pra denominar o froito–, autoestrada, mísil, orzamento, palafita, palmípede, réptil, tucano, tule etc.

Parece evidente que hai unha disociación entre un discurso que pon en valor, acertadamente, a semellanza do galego co portugués e unha práctica que non se conforma nun sistema de escollas morfolóxicas e léxicas que avalen este discurso. Mais a cuestión non é tanto o que se fixo mal como que non haxa ningún propósito de emendar o erro á vista dos resultados: unha lingua cada vez máis degradada, diferenciándose da súa orixe galego-portuguesa pra converxer co castelán. Ás veces é moi útil ter una visión allea pra entender mellor o que somos, e como exemplo poden valer os comentarios que máis prevalecen na Internet de portugueses e brasileiros pra definir o noso idioma cando o ven escrito: “É unha mestura de portugués e español” ou cando o ouven: “É un portugués pronunciado ao español”. En fin, quen queira entender que entenda.