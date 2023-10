Rachar o encadeamento mortal da paz

Lémbrase alguén do altermundismo hoxe? Alguén vai contra o pensamento belicista dominante, que debera ser antiOTAN e contrario á desmesura actual de gasto e venda de armamento? Alguén lembra canto diñeiro lle demos a Marrocos para que teña armamento co que seguir esmagando ao pobo saharauí? Alguén se dá conta de que non podemos dicir que somos “propalestinos” sen dicir tamén que somos “prosaharauís”? Que non existe un antimilitarismo á carta?

A idea xa está contida neste tempo bélico. Antes, os poderes decisorios exhibían un certo disimulo e usaban as palabras do discurso da paz para simular o que non eran. Hoxe, xa se quitaron as máscaras todos. Ninguén quere quedar fóra da tarta xeoestratéxica. As posicións móvense a golpe de bombas e mortes en masa de civís. Para non quedar como proxenocidas erguen un certo malestar ante as cámaras do electorado, pero na trastenda asinan e apoian o envío de recursos e armamento...e fano ao mesmo tempo que alimentan nun caso a guerra enviando armas e no outro caso fan gala da súa caridade co envío de axuda humanitaria (sic) sempre escasa ao pobo palestino, atacado, asasinado, esmagado, expulsado, repudiado, odiado e discriminado...sobre todo por ser ese OUTRO árabe, sempre incómodo para os sistemas sociais occidentais. O racismo abrolla coma os choupíns despois dun día de choiva como caen as bombas do masacre -que non crise/conflito como din os eufemismos dos medios occidentais- de Israel sobre o pobo de Palestina.

Un ser especial e atento envioume hoxe un poema de Karlotti, Cielos encogidos por el llanto de las piedras, un poema antibelicista do que recollo estas certeiras palabras:

“ Malditas sean las carantoñas de los asesinos que enmascaran sus fauces y garras

insomnes

bajo las uñas astilladas de la paz”.

Unha denuncia directa da fonda maldade e hipocrisía que alimenta as decisións dos nosos gobernantes actuais. Entre todos lévannos a un mundo de merda, de “bosta” como diría un amigo. A paz é só un artificio retórico e só cremos nela, quizais, uns loucos que xa obxectamos coa conciencia a ter entre as mans un arma e un pequeno feixe de seres marabillosos que queren un mundo máis xusto: lémbrase alguén do altermundismo hoxe? Alguén vai contra o pensamento belicista dominante, que debera ser antiOTAN e contrario á desmesura actual de gasto e venda de armamento? Alguén lembra canto diñeiro lle demos a Marrocos para que teña armamento co que seguir esmagando ao pobo saharauí? Alguén se dá conta de que non podemos dicir que somos “propalestinos” sen dicir tamén que somos “prosaharauís”? Que non existe un antimilitarismo á carta?

Deixamos de lado entrar en toda a longa relación de agravios, de crebas do asinado, de como a acción sanguenta de Hamas lle veu de marabilla a un Netanyahu que se enfrontaba no interior a unha crise sen precedentes con abandono voluntario de reservistas e con manifestacións convocadas todos os sábados desde xaneiro de 2023 para impedir a reforma da xustiza á carta do goberno de coalición coa extrema dereita (algo do que informa Charles Enderlin, xornalista en Xerusalén, que coñece moi ben a realidade de Israel da que nos informa no libro, Israel, l'agonie d'une démocratie (Sueil, Paris, 2023). Algún día saberemos realmente as razóns da inacción do considerado ‘mellor servizo de espionaxe do mundo’.