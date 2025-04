Rearmar as elites para empobrecer á maioría

Gasto militar e submisión

Donald Trump propón aos países da OTAN incrementar o gasto en defensa até o 5% do PIB e, deseguido, o secretario xeraral de la OTAN di que o umbral de gasto en defensa do 2% do PIB, que os aliados se marcaran, xa non dá para situación actual. Rapidamente, Emmanuel Macron declarou que os estados europeos deberían estar preparados para subir o gasto en defensa ao 3% ou ao 3,5% do PIB. O chanceler alemán promove unha lei para poder endebedarse no gasto militar. Tamén Pedro Sánchez se comprometeu a elevar ese gasto. Malia que o artigo 41.2 do Tratado Fundacional da Unión Europea prohibe os gastos relacionados coa defensa e o exército, a Comisión Europea vai mobilizar 800 mil millóns de euros para gastos en defensa, cun plan denominado Rearmar Europa, dos que 150 mil millóns serán en concepto de préstamos. E, a esta fin, vaise utilizar unha cláusula de escape para que o aumento do déficit e da débeda que se produza polo gasto militar non se compute nos límites dunhas regras fiscais que sempre se invocan contra o gasto social. Un plan con campaña de propaganda incluída nos medios de comunicación, acerca dos beneficios do Keynesianismo militar e vendendo a guerra como unha oportunidade de desenvolvemento económico. Un Keynesianismo militar que, como di o economista Michael Roberts, avoga por cavar tumbas e enchelas de cadáveres para crear empregos.

Mais, a quen vai beneficiar este despropósito? Segundo o Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo, os países europeos xa duplicaron a importación de armamento desde a guerra de Ucrania en 2022. Arredor do 60% deste armamento procede de Estados Unidos, un país que fornece catro de cada dez armas que se venden no mundo. Ademais, semella que, coma mínimo nunha década, non hai capacidade industrial e tecnolóxica para garantir a autonomía militar respecto de EE.UU. Así que, vasalos da orde tecnofeudal, os e as europeas imos empobrecernos para incrementar as contas de resultados das grandes empresas de armamento USA como Lockheed, Boeing, Raytheon, Northrop, GeneralDynamics ou L3Harris Technologies, ou das europeas Bae Systems, Thales, Leonardo, Rheinmetall, Saab ou Indra, entre outras.

Disparar ao Estado de Benestar

A ameaza dunha invasión Rusa a Europa non é críbel nin serve para xustificar este rearme. O que de verdade precisamos é máis democracia, mási diplomacia e máis redistribución da riqueza

Non hai moitas opcións para finaciar o belicismo: ou se asume máis débeda, ou se incrementa a carga fiscal, ou se reduce o gasto público noutras partidas, e calquera delas xa sabemos quen a vai soportar. Como era de agardar, por onde queira choven as chamadas para recortar o gasto social. O primeiro, o secretario xeral da Alianza, Mark Rutte. que sen cortarse nada dixo abertamente que os cidadáns dos Estados membros da OTAN deben aceptar sacrificios, como recortes nas súas pensións, sanidade e sistemas de seguridade social, para aumentar o gasto en defensa. Coma voceiro do grande capital, o Finacial Times, fala cinicamente da substitución do welfare state polo warfare state, defendendo que Europa debe recortar o seu estado de benestar para construir un estado de guerra no que cómpre recortar en gasto social. O goberno laborista británico acaba de anunciar que para ir chegando ao 2,5% do PIB en defensa, este ano xa comenza a recortar en prestacións sociais e a reducir a contratación de empregados públicos. Isto, e moito máis, é o que nos agarda a toda a cidadanía europea en sanidade, educación, pensións, infraestruturas e protección social se non somos quen de contrarrestar a propaganda militar e convencernos de que a auténtica seguridade está naquel achado dun fémur roto e curado, dun antepasado do paleolítico, e que a antropóloga Margaret Mead nos puxo coma exemplo dun acto que significaba cuidar e protexer a un ser humano vulnerábel por un grupo social, marcando o nacemento da ética e do humanismo que nos axuda a sobrevivir.

Entre 2021 y 2024, o gasto total en defensa dos Estados membros da UE medrou máis dun 30%. En 2024 acadou uns 326 mil millóns de euros, arrededor do 1,9% del PIB da UE. Só Estados Unidos supera esta desmesura. A ameaza dunha invasión Rusa a Europa non é críbel nin serve para xustificar este rearme. O que de verdade precisamos é máis democracia, mási diplomacia e máis redistribución da riqueza.