Repensar a clase desde a esquerda

De todos os xeitos, a capacidade para explorar, afrontar e transformar o mundo presente non se pode alimentar a base da nostalxia de épocas pasadas ou de laídos pola perda de épicas distantes. Se queremo evitar o risco de nos atoar entre a idealización e a parálise, non se poden ofrecer, en palabras de Franco Bifo Beriardi, modelos de pensamento e de acción que carecen de vitalidade ou que perderon a capacidade de atracción e de orientación para as masas. Cando as condicións socias vense profundamente alteradas, cómpre desprenderse dos mantos de confianza para reexaminar e axeitar criterios, categorías e estratexias que permitan entender mellor e actuar con máis eficacia sobre a realidade. Neste sentido, polo que repecta á clase, as forzas e movementos anticapitalistas deberían repensar a concepción tradicional do obrerismo entendida como a idea que de que os traballadores industrias ou das fábricas son necesariamente os suxeitos centrais na sociedade e na súa transformación socio-política. Mais, coma ten indicado Álvaro Briales no seu artigo "Crisis del empleo y derechización social: hacia una crítica antifascista del trabajo”, a crítica do obrerismo non significa unha crítica ao análise de clase en xeral, senón ao aspecto da insistencia na necesaria centralidade obreira en calquera circunstancia de conflito social. Igualmente, isto non supón un cuestionamento da política de clase, senón da subordinación, minusvaloración ou omisión doutros eixos e xeitos de clasificación social. Tampouco se trata de pór en cuestión a importancia da loita obreira, senón de cuestionar até que punto o único factor relevante de toma de conciencia e das arelas de cambio radical só pode proceder da vinculación co mundo do traballo. Un amplo malestar social está aí e hai que ver como reviralo contra o sistema que o produce.

A conciencia de clase, tal e coma se entendeu tradicionalmente desde a esquerda, non semella hoxe ser un significante suficiente e capaz para aglutinar á inmensa maioría da poboación que padece a opresión, a dominación, o despoxo e a explotación do capital. O traballo non semella ser fonte de orgullo e de identificación, máis ben todo o contrario; tampouco resulta fácil crer na existencia dun único suxeito de emancipación. Pode que, coma sinalou Göran Therborn, debamos de deixar de pensar a clase como unha categoría estrutural que haxa que encher de conciencia e comezar a vela como un compás de orientación para as clases populares, os explotados, os oprimidos e prexudicados de todo tipo. Ou, con John Holloway, entendela coma un polo de confluencia para actuar nunha relación de antagonismo e loita, no canto de definila coma un grupo en sentido sociolóxico. Ou tamén con Mabel Thwaite Rey, decatármonos de que non se trata de facer un escalafón de sectores oprimidos, senón de producir unha síntese dos intereses do conxunto das vítimas do modelo capitalista. E, tal vez, debamos ir desmitificando a épica do traballo e recoñecer que o sistema capitalista xa coloniza as nosas vidas a tempo completo.

O antropólogo e politólogo James Scott dicía que, nas relacións de clase, a apropiación material é, en grande medida, o propósito da dominación. Mais tamén, que o mesmo proceso de apropiación implica necesariamente relacións sociais de subordinación e de aldraxe que son o viveiro da raiba, da indignación e da frustración que alimenta a enerxía e a paixón polo cambio. A dereita sábeo e, por isto, procura ciscallar o odio e a confrontación entre todos os que dun ou doutro xeito somos os desposuídos e vítimas do saqueo. E, se queremos modificar o curso do desastre civilizatorio ao que se nos está a conducir temos que, coma aponta Nancy Fraser, concebir este sistema como unha totalidade social única e integrada na que urxe o entrecruzamento de todos os movementos de emancipación.