Roald Dahl de batea

O autor de As Bruxas está a ser obxecto de caza, censura de baixa intensidade revestida de humanidade protectora. De cativos, aos abusóns recriminábaselles que cos máis febles eran moi valentes pero cos fortes cagábanse pola pata abaixo. Atreveríanse esas editoriais a rebaixar a linguaxe e as situacións “incorrectas” nas obras de Rabelais, de Shakespeare ou de William Faulkner? Ou nas de Pardo Bazán? Atreveríanse cun autor ou autora viva? Ser é posíbel, as ditaduras fano por sistema, coa literatura, a historia, as ideas... Poucos ámbitos se resisten ao seu manto protector.

No proceso aberto con Dahl hai varios aspectos nos que reparar. O primeiro é a substitución de termos que a editorial considera potencialmente ofensivos para colectivos ou persoas vulnerábeis. A ofensa, como a beleza, está adoito nos ollos de quen mira pero asi se vende; en realidade algúns termos poden ser ofensivos tamén para pais e nais, ou para o profesorado, ofensas que mesmo poden derivar en demandas legais se a algunha docente se lle ocorre recomendar, xa non digamos prescribir, unha das obras do autor en cuestión. E non só para o profesorado, mesmo para a escola ou para as autoridades educativas. Máis doado que desviar responsabilidades indefinidamente é evitalas de raíz, como máis doado que limpar un bosque para que non arda é talar as árbores, e morto o can acabouse a rabia.