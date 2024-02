Rueda regresa a 2009: manipulacións e mentiras

Recuperar o consenso sobre a lingua galega

A Xunta de Feijóo acababa co consenso do goberno de Manuel Fraga sobre a lingua galega e o programa electoral do BNG pronúnciase pola recuperación dese consenso: “É o momento de construír un grande acordo nacional pola lingua galega que consiga un consenso amplo de todos os axentes políticos”.

Rueda quere desacreditar ao BNG e recobra a mensaxe da imposición do galego de 2009 e que o BNG defende o monolingüísmo, pero nese programa electoral non aparece esa referencia ao monolingüismo. Por outra parte, sobre as actuacións para a normalización lingüística, o EIXO 2 do programa, “Un país con lingua de seu”, sinala: “Infancia e mocidade: son os falantes do futuro. Cómpre que teñan unha formación plurilingüe acorde coas necesidades dun mundo global”. “Derrogación inmediata do Decreto 79/2010 para o plurilingüísmo e substitución por unha nova norma que busque activar as competencias plurilingües das rapazas e rapaces, partindo do coñecemento do galego, con base nos compromisos asinados polo Estado ao ratificar a Carta Europea das Linguas para cumprilos: estabelecemento dunha oferta educativa completa ou principalmente en lingua galega”.

O informe dun grupo de expertos lingüísticos do Consello de Europa, feito público en outubro de 2012, concluía que as medidas tomadas polo PP desde que Feijóo gobernaba, van en contra do acordado en 1992 polos Estados asinantes da Carta Europea das Linguas Minoritarias. Lembraban o compromiso dos Estados de ofertar “educación enteiramente ou esencialmente en galego para aqueles alumnos cuxos pais así o desexen”. Ao mesmo tempo, rexeitaban a supresión das Galescolas. É dicir, o programa electoral do BNG no fai outra cousa que reproducir o que demanda a citada Carta Europea que, por certo, está asinada polo Estado español.

Por outra parte, a Real Academia Galega consideraba que o chamado decreto para o plurilingüísmo “perpetúa a situación de inferioridade da lingua galega” e que está “en aberta contradición coa Lei de Normalización Lingüística”. A RAG presentaba un recurso contra o citado decreto ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que en 2012 anulaba dous dos artigos: o 5.2 sobre a consulta aos pais e nais do alumnado sobre a lingua que preferían para os seus fillos; e o artigo 12.3 que daba liberdade ao alumnado para utilizar galego ou castelán independentemente do idioma no que se impartise a materia. O presidente da RAG, Xesús Alonso Montero, apuntaba que se precisa outro goberno para salvar o galego: “O Partido Popular non veu ao mundo para salvar a lingua galega”. Para que a situación do idioma cambie “sería preciso que algún día gobernen outras forzas”.

Algúns medios de comunicación difundían esas falsidades do PP. Así, El Debate, (6-2-2024) titulaba: El BNG incluye en su programa la enseñanza 100% en gallego. La Voz de Galicia, a catro columnas (7-2-2024) , Solo el BNG plantea que en los colegios únicamente se estudie en gallego. El Español (7-2-2024), Rueda se centra en Galicia y ataca a Pontón y al BNG: “un independentismo disfrazado de cordero”. La Voz de Galicia, a catro columnas (8-2-2024), Rueda endurece su discurso contra el “independentismo con piel de cordero”. Tamén destacaba, recollendo declaracións de Rueda: “O Bloque quere a imposición do monolingüísmo nas escolas”.