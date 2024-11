Desde aquí, propoño unha revolución. Apagar o ruído. Vindico a melodía que bailamos en Vigo os días pasados. A de medrar, a de mellorar, a de escoitar e dicir, a de crear. Abomino do ruído, co rogo de que, se alguén me le, se incorpore a esta pequena parte de cidadás que nos propoñemos seriamente como reto vital non alimentalo. Baixemos decibelios

Atopámonos desde hai algúns anos diante dun escenario estarrecedor. “Líderes” coma Donald Trump, flamante vencedor das eleccións nos EUA, ou o seu novo responsable de eficiencia gobernamental, Elon Musk, dan proba de que a ignorancia e mais a indignidade están a gañar a batalla na especie humana. Aquí, nesta beira do Atlántico, semellamos seguidoras sen criterio que se moven pola inercia de vagas xeradas en despachos coma os de Cambridge Analytica (malia que agora teñan outros nomes). No Estado español, o partido das tres letras conseguiu acabar de desviar a capacidade dialéctica das organizacións políticas e sociais, (con grande apoio dos “populares”, todo sexa dito). O ruído dos xuízos impulsados por Hazte Oír ou Manos Limpias, as querelas por defecto, os enfrontamentos para dirimir culpas ante os desastres provocados pola DINA en Valencia que naceron mesmo antes de actuar no control de danos, son algunhas das consecuencias palpables.

A estratexia política tal como a coñecemos logo da ditadura franquista esaveuse no ruído. O consenso, a negociación, o recoñecemento das vitorias alleas, son utopías neste intre. A nova política, sustentada nos medios de comunicación, nos programas de entremento e nos soportes dixitais, non ofrece propostas, ideas nin proxectos. O método é tan simple como derrubar ao opoñente e presentarse como o mal menor. Dito en palabras sinxelas, un “quita ti para poñerme eu”. Un “cuñadismo” que xa non ten graza ningunha e si moi mala baba.

Desde aquí, propoño unha revolución. Apagar o ruído.

Vindico a melodía que bailamos en Vigo os días pasados. A de medrar, a de mellorar, a de escoitar e dicir, a de crear. Abomino do ruído, co rogo de que, se alguén me le, se incorpore a esta pequena parte de cidadás que nos propoñemos seriamente como reto vital non alimentalo.

Baixemos decibelios.