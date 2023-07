Sacarlle as cores ao 'Piolín' de Feijóo

Unha rápida procura nun buscador tráenos abundantes titulares, dos medios mais diversos.

O trato que o goberno do Partido Popular, Mariano Rajoy, dispensou aos axentes desprazados deixou moito que desexar. Hoxe internet, como antes as hemerotecas, é temible para os mentireiros

O 24 de outubro “El Mundo”: “Os axentes do Piolín”: “Non hai ningunha garantía de hixiene na comida”. O 3 de novembro en OKdiario (que moi de esquerdas non é!): “A carta dun garda civil farto do Piolín: “Sacádenos deste suplicio”. A entradiña da nova se estende na explicación: “ A comida dos policías aloxados no “Piolín” en Cataluña: peixe con anisakis e tortilla empanada”. RTVE, a de 2017, controlada polo PP, o 26 de decembro facíase eco das protestas dos policías aloxados na altura no Rhapsody polo xantar de Nadal: spaghettis cun mexillón e croquetas. O ministerio do Interior tivo que abrir unha información reservada para calmar os ánimos. Outros medios ao longo dos meses foron facéndose eco das lamentables condicións dos aloxamentos, recollendo declaracións anónimas de axentes: lixo, sen ventilación, sen espazo. Os sindicatos policiais, o SUP, a UPF, a AUGC, presentaron multitude de protestas.

De todo isto esqueceuse o candidato Feijóo. Debería darlle vergonza ao candidato encherse a boca falando da policía e da garda civil cando o seu goberno, o do seu amiguiño M. Rajoy, os tratou como se foran “lacaios”, como se foran animais que so merecían despoxos.

Non deberíamos esquecer tampouco, todos e todas como cidadáns, pero moi especialmente policías e gardas civís, como durante os gobernos de Rajoy as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado perderon mais de 12.000 efectivos. A Policía Nacional case un 10% do total, a Garda Civil mais dun 6%: diminuíndo a capacidade destes corpos para garantir a seguridade da xente, sobre todo dos mais necesitados, pero tamén poñendo en risco aos propios axentes. Todo elo, sen dúbida, para beneficiar ás empresas privadas de seguridade.

O debate do luns pasado si tivo algunha utilidade é para lembrarnos que o día 23 debemos encher as urnas de votos. Votos contra a mentira. Votos contra a volta ao pasado. Votos contra a política sen principios de Alberto Núñez Feijóo.