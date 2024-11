Se queredes que teñamos fillos, deixade de matalos!

Nin futuro, nin presente

A esta muller, esta nai de dous nenos de 3 e 5 anos, cumprindo coa súa tácita responsabilidade de fecundidade, arrincóuselle de raíz a posibilidade de ver crecer á súa substitución poboacional, porque ignorar o cambio climático non só embarra un futuro que aínda non imaxinamos, se non que actúa con voracidade sobre o presente

Este último mes vimos como ignorar o cambio climático arrebátalle o futuro ás xeracións máis novas. Os desastres naturais que levan ocorrendo en países máis empobrecidos como Paquistán ou Indonesia durante anos afectan agora coa mesma crueza ao Occidente máis enriquecido. A día de hoxe, e tras os seus 1700 mortos durante as inundacións de 2022, dos cales ao redor de 400 son menores de idade, Paquistán continúa experimentando dificultades para alimentar aos seus fillos. É dicir, esa cifra que comezou sendo uns poucos centenares de nenos falecidos non deixou de aumentar. Poida que os ricachones se constrúan búnkeres e soñen cun hotel na lúa, pero o certo é que non poderán fuxir do mesmo destino ao que nos están encamiñando a nós.

En Estados Unidos non se afán aos furacáns e predicilos xa pouco axuda a saciar o apetito dun planeta que puxemos a dieta. O número de vítimas non é tan elevado como acostuma a ser no Sur Global, pero a desfeita que deixa segue sendo aterradora. Menciono estes desastres naturais porque deberían ser suficiente advertencia para non cometer os erros que se cometeron esta semana no Levante español.

Entre os desaparecidos de Valencia hai unha mesa de catro empresarios, deses que nos “salvan” ofrecéndonos esmola en forma de traballos precarios, e que debido á súa profunda ignorancia non se souberon protexer nin a si mesmos nin aos seus empregados. Mais este feito, a pesar da traxedia que supón, non me entristece tanto como un caso que, aínda que non me afectou directamente, si que ten repercusión na vida dunha amiga miña.