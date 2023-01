Seguir co problema (ata o autotune na cultura galega)

O trendy agora é o aspecto caseiro, que concede unha sorte de democratización da produción musical, cousa que interesa ao capital porque hai tempo que esa industria mudou o modelo de negocio. Tanto no tipo de son, co autotune, coma no tipo de imaxe que serve de soporte, a imaxe pobre, reivindícase o trash, a condición de lumpenproletariado

O trendy agora é o aspecto caseiro, que concede unha sorte de democratización da produción musical, cousa que interesa ao capital porque hai tempo que esa industria mudou o modelo de negocio. Tanto no tipo de son, co autotune, coma no tipo de imaxe que serve de soporte, a imaxe pobre, reivindícase o trash, a condición de lumpenproletariado (que entende que pode ou debe librarse da súa condición individualmente). Dalgún xeito pode encadrarse con algunhas definicións de bad music e tense sinalado unha liña común dos vídeos musicais postpandemia, preponderantemente en espazos pechados, claustrofóbicos. Hai que sumarlle a cultura das sesións -en estudos, dicimos, caseiros-.

Despois do que se ten falado, tamén, nas últimas semanas a propósito da representación de Galicia, nostálxica e esencialista, escoitamos a música rur-ubana de FØ Records. Coches e pitos (de fumar) fannos pensar na importación galega da car culture americana (ou na colonización, con trinta ou corenta anos de retraso: de James Dean ou Grease aos rallies –con mortos- por Dodro, Negreira, Porto do Son ou por outras curvas galegas calquera). Semella unha deconstrución da masculinidade que se configuraba –e se configura aínda- con eses elementos, mesmo coa intención de expor a diferenza de clase e de mundo simbólico, é dicir, xogando co concepto de apropiación da cultura dominante, o que non deixa de ser unha reviravolta interesante: a apropiación da apropiación. Mesmo algúns sons nos achegan a Bollywood, mostrando a relación non imposible entre o trash e o kitsch.