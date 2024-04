Simone Weil: Habitar a desgraza

A noción de forza Weiliana non fai referencia a unha instancia absoluta nin unidireccional. Non só dana a alma de quen é vítima do seu exercicio, senón tamén de quen a exerce. Námbalas polaridades dase ese fenómeno que Weil denomina petrificación e que é análoga á noción marxiana de reificación ou cosificación: toda relación humana é unha relación de forza asimétrica na que ámbalas partes son incapaces de recoñecer en que medida ésta está destruíndo reciprocamente a súa alma, e por iso é unha relación petrificada, é dicir, alienada, cosificada, reificada -en xerga do marxismo clásico-. Dous son, así pois, as únicas opcións que teñen, tanto o suxeito forte coma o suxeito débil, para transcender esa relación: non aceptar os seus devastadores efectos e permanecer na mentira -o que sería asumir a gravidade desa relación como se fose un fatalismo histórico mecánico e irremediable-, ou ben aceptalos mediante a gracia, abríndose así a unha actitude de tregua e atención cara ao outro, o que non repara por completo o dano nin a ferida cristalizada nesa relación, mais abre un horizonte de humanización.

En rigor, por gravidade Simone Weil refírese á tendencia humana a considerar que todos os acontecementos e asuntos humanos obedecen a unha especie de lei ou necesidade natural, o que en linguaxe cotián adoitamos denominar coma fatalismo, mais a súa contraria, a gracia, fai referencia á tendencia humana a querer transcender acontecementos e asuntos humanos que nos negamos a asumir con fatalismo; nada mellor que estas liñas de Simone para explicar a predisposición coa que tanto o vencedor como o vencido deberían asumir a gracia para finalizar cunha relación petrificada que o único que fai é destruír o alma de ambos: "Amar a Deus de verdade implica amalo coma se non existise, posto que pensar a súa existencia é xa unha recompensa".

A graza, así pois, é disolver o eu no amor a Deus sen esperar a garantía da súa existencia: o feito de que podamos pensar a Deus, di Weil, aínda que non é garantía da súa existencia –como afirmaba o argumento ontolóxigo de San Anselmo-, sí é unha recompensa. Trascender o espírito de gravidade e fatalismo, así pois, necesita da recompensa da gracia; sen ela nin o vencedor nin o vencido daríanse a tregua e a atención necesaria para des-petrificar a súa relación de forza e, finalmente, humanizala. Hai, segundo Weil, na historia da humanidade, instantes milagrosos nos que brota esa gracia, que é o mesmo que dicir que aparece o sobre-natural nas relacións humanas: esta aparición do sobrenatural é, precisamente, o que pode cambiar o curso dos acontecementos.

Esa disolución do eu, na teoloxía Weiliana, é o que denomina descreación. O proceso de descreación, na relación de forza implica que o creado, isto é, o home, pase ó increado, invertendo así a orde da creación. Para humanizar esa relación de forza debemos, di Weil, morrer nós mesmos e entregalo todo á gracia. Enténdase así: do mesmo xeito que Deus renunciou a parte de sí cando creou o mundo, así o home, invirtindo a orde da creación, debe renunciar a parte de sí mediante a gracia, aniquilando o seu eu. É nese instante de morte en vida da alma ou do eu cando o ser humano debe efectuar a súa desaparición.

Resumindo, na descreación, o ser humano dilúe ou aniquila o seu eu, invirtindo a orde da creación e pasando á condición de increado. Enténdase así: ao igual que Deus, no momento da creación, renuncia a parte de sí mesmo para que outros seres sexan, así o home, no momento da descreación, aniquila o seu eu, retírase do mundo e renuncia a él, en palabras de Weil, para "ser nada e ocupar no todo o verdadeiro lugar dun". É entón, e só entón, cando o ser humano debe efectuar, ademais, a súa desaparición, que en xerga Weiliana consiste en "apartarme para que Deus poida entrar en contacto cos seres que o azar pon no meu camiño, aos cais ama". Na descreación, o eu vaise disolvendo. Na desaparición, sinxelamente, desaparece para darlle paso á gracia na súa plenitude; así é como, repetimos, aparece o sobre-natural nas relacións humanas, podendo mudar o curso dos acontecementos en relacións petrificadas pola destrución mutua da alma que se dá tanto na parte forte da relación como na parte débil.

É importante recalcar que a gracia Weiliana non é a mesma que a gracia de San Agustín; nesta, a gracia baixa ao home verticalmente desde Dios -teoría da iluminación-, mais a gracia Weiliana é o milagro que irrompe nas accións humanas mesmas: non se recibe. Trátase de despertar -para afondar máis na gracia Weiliana- ao desgarro e á desesperación que, en rigor, consiste en actuar sen ningunha esperanza de recompensa e na definitiva unión mística da alma con Deus (deificatio): poden suceder dúas cousas neste estado de deificatio ou unión mística con Deus:

Ou ben a alma pode caer -coma o Angelus Novus da tradición Talmúdica que recuperou Walter Benjamin-, interrompéndose así o proceso de vaciamento do eu

Ou ben prodúcese o proceso completo de descreación e desaparición do eu

En ámbolos dous casos, porén, actúase sen esperanza e ámase a Deus coma se non existise.

Cabe resaltar, en honor á precisión, que Simone Weil fala de dúas mortes distintas da alma nese proceso de ascenso da gravidade á gracia: a) A morte da alma na relación de forza petrificada. Esta dáse nas relacións humanas e é o efecto da forza, que dana tanto ao vencedor como ao vencido. b) A morte da alma que se dá na descreación. Ésta dáse nas relacións entre home e deus e é o efecto da irrupción da gracia, na que a alma debe proceder ao seu vaciamento ata chegar á súa total desaparición.

¿En qué conflúen estas dúas forzas?: pois nin máis nin menos que na experiencia común da desgraza É dende a dolorosa experiencia da desgraza humana dende onde a alma humana pode actuar sen esperanza e amar a deus como se non existise, procedendo á aniquilación do seu eu. No espírito de gravidade, impera a dor, na gracia, impera a alegría sen esperanza, que é o único afecto capaz de impulsar cambios históricos relevantes.