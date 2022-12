Sobre a lei de garantía integral da liberdade sexual e a independencia (da lei) de sectores do poder xudicial

1, A salientar, primeiro, que toda a crítica á lei de liberdade sexual, á que estamos asistindo, céntrase nas sancións "que liberan a violadores"; e iso é falso e argumentativamente demagóxico.

Ademais, é só entrar nun aspecto, que é secundario e dependente do resto, do núcleo da tal lei. E que o fagan con tal virulencia e sobre un tema menor, con mentiras e falacias, é moi significativo da súa pobreza argumentativa e da súa indixencia moral e política.

Como é en sabido, o modo de afrontar os problemas por parte da dereita é simplemente punitiva, ou sexa, que non é enfrontar os problemas, non é ir ás causas, nin facer prevención. Pensan que só actuando sancionadoramente contra as manifestacións fenoménicas se resolven os problemas; quizais porque ese ir ás causas levaría a cuestións de índole socioeconómica e poñería en cuestión o seu baleiro formalismo e lle obrigaría a entrar no que de ningunha maneira queren entrar, que son os condicionantes materiais da realidade política e social; isto para eles debe ocultarse sempre e xamais establecer ningún vínculo coa problemática social.

2, Pola contra, entrar en causas, e procurar prevencións é cousa que si fai esta lei e que é o máis relevante dela, sendo a cuestión menor a normativa sancionadora.

Nada se di, na simplona crítica, do que é o substancial e fundamental nesta lei e que a caracteriza e polo que supera todas as anteriores sobre o mesmo tema. Isto é, o obxectivo desta lei, e, así, do seu articulado, é a prevención, formación e sensibilización en todos os ámbitos (educativo, sociosanitario, comunicativo e de publicidade, laboral, administración pública, castrense, centros penitenciarios, espazos públicos, partidos políticos, organizacións sociais, corpos de seguridade, xudicatura, ...), así como a protección, acompañamento, seguridade e reparación das vítimas; así como a procura da implicación de todas as institucións nestes obxectivos.

Disto nada se di na “crítica” da dereita (política e xudicial), porque quedaría a súa inanidade ao respecto en evidencia; así que céntranse en vociferar sobre un aspecto, que, hai que recoñecelo, é central para eles, dadas as súas limitacións xa sinaladas para analizar e responder a calquera situación conflitiva que se dea na sociedade.



3, En efecto, no que non cae esta lei é nun simple punitivismo, en pensar que hai que aumentar as penas e así se resolve o problema; pero o caso é que se non imos máis alá, ás causas, á prevención, á formación (nos policías xuíces, militares, etc.), á atención, protección, seguridade e reparación non se vai mellorar nada. E por aí vai a lei; por ir máis alá.

E, de feito, nalgún suposto, no abano de penas redúcese por abaixo e mantense por riba. En ningún caso hai aumento de penas (non é unha lei punitivista), e en algún caso hai rebaixa, como dicimos; e ao ter que ser xeral (a normativa), será no xuízo onde se contemplen agravantes, atenuantes e eximentes, de darse o que se dea, para establecer, dentro dese abano, a pena que corresponde (por exemplo, hai abanos entre meses e anos).