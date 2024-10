Cando nos acusen de ser insolidarios por querer unha fiscalidade propia, por non mudar ao castelán nunha aula chea de galegofalantes porque temos un convidado de Cuenca, por non querer máis eólicos no noso territorio, cando nos tilden, de paletos, necios e egoístas por querer rachar cunha España que nos nega como pobo, fagamos como Alvise e non dubidemos nunca en afirmar: “Si, soy culpable"

Non se trata de caer na falacia ou na manipulación, senón de empoderar ás clases populares para participar activamente no debate político sen ser vítimas destas estratexias. Unha retórica soberanista, clara e pedagóxica, que non só defenda os intereses galegos, senón que expóña as contradicións dun sistema inxusto e excluínte, capaz de mobilizar amplamente á sociedade galega para desarmar o discurso hexemónico españolista.

Mentres Alvise explota o seu ‘Soy culpable’ para perpetuar un sistema inxusto, o soberanismo galego ten o reto de responder cunha retórica transformadora. Unha retórica que non só desarme estas falacias, senón que empodere ao pobo galego e lle devolva o poder sobre o seu futuro.

Pois como nos ensinaron os sofistas, a clave está en democratizar o acceso á palabra, porque na palabra reside a verdadeira forza da transformación social. E por iso, cando nos acusen de ser insolidarios por querer unha fiscalidade propia, por non mudar ao castelán nunha aula chea de galegofalantes porque temos un convidado de Cuenca, por non querer máis eólicos no noso territorio, cando nos tilden, de paletos, necios e egoístas por querer rachar cunha España que nos nega como pobo, fagamos como Alvise e non dubidemos nunca en afirmar: “Si, soy culpable.”