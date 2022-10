The Dark Don't Hide It

Dicíao o manifesto fundacional das Redes Escarlata: a sociedade segue estando dividida en clases. Era o obvio elevado a expresión dunha toma de postura política radical e anticapitalista. E teño a sensación de que o paso dos anos desde aquel 2001 ata hoxe non ousou contradicir case nada do que dicía un manifesto que en certos ámbitos causaba tanto incomodo como ocasionara a aparición d’A Trabe de Ouro once anos antes. As clases, logo, non se esvaecen pola súa conta como fai a néboa, e toda brétema que non se disipa é unha escuridade que só se combate abríndolle a porta ao día, por Darío.

Na onda da explosión indignada, xorde Anova tras a articulación de tradicións, vontades e experiencias que se citan no Novo Proxecto Común, e a seguir, a experiencia de AGE; pouco despois chegaría o núcleo vivo dunha revolta cidadá que tomaba as casas dos concellos en forma de mareas municipais e unha En Marea que conquistaba máis de 400.000 votos nunhas eleccións xerais. Algo estaba pasando, porque a reacción dos aparellos políticos e discursivos do réxime quixo situarse á altura do reto que a mobilización popular estaba propoñendo

Pasaron moitas cousas en todos estes anos, pero non mudaron tanto as estruturas dos tempos. Hai acontecementos, pero o acontecemento é unha abstracción, nin é independente de contextos e causas nin tampouco alleo ás subxectividades que o producen en común. Máis que acontecementos, pois, cumpriría observar a dimensión do fío do común a través desta última década, aínda que o saibamos feble e talvez próximo á distensión constante.

Temos feito sinopse das estacións que veu percorrendo a pulsión do común en Galicia no que vai de século máis ou menos: as loitas contra a LOU e o seu proxecto de precarización e sometemento ao mercado, folgas xerais, Nunca Máis, a oposición ás permanentes guerras policiais e militares do Imperio, as crises económicas que impulsan o austericidio e deixan ao descuberto a tremoia da representación política, o sometemento da vida enteira ao capital (aquilo que Marx chamou subsunción do traballo no capital estendido á totalidade da vida)... O 15M como unha caste de big bang destituínte, coa ansia de reinventar a participación política para desprivatizala e entregala de novo ao común. Non foi a revolución, pero si unha impugnación continuada e con diversas intensidades, un enfrontamento ao neoliberalismo e as súas obsesións daniñas. Todo concluía dalgunha maneira na necesidade dun novo tipo de organización da maioría social, porque todo movemento é totalidade en portencia, parte dunha comprensión da totalidade social por moi sectorial que aparente a súa reivindicación.

A impugnación foi múltiple: desde o capitalismo financeiro, que nos empobrecía sen límite e transformaba cada conquista democrática nun simulacro, ata a representación política, que expropiaba a nosa capacidade política e difería a participación e a toma de decisións. Unha impugnación profundamente antiliberal que ía ter respostas á altura da súa radicalidade. Múltiples e virulentas.

Non foi unha revolución, desde logo, pero incidiu naquilo que Engels chamou conciencia das necesidades. Non avisou do final da utopía, no sentido marcusiano da expresión, pero produciu sismos que abanearon a doce estabilidade que naturaliza o mando e o amosa en todo o seu vigor eterno.