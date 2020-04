Transparencia e memoria de 150 mortos

Sabemos soamente que hai algunhas diferenzas, quizais relevantes, na idade e no sexo das persoas que morren en Galicia con respecto ás do conxunto do estado ou China: hai algunha razón ou é simplemente un problema mostral?

Os datos din que está morrendo moita xente, día a día, tamén en Galicia. Canta non o sabemos, porque nin sequera os datos dos finados son precisos. Máis dun cento, menos de duascentas (polas miñas contas, agora mesmo 138). Pero esas cifras chegan para saber que é unha das grandes causas de morte: aínda por detrás do corazón e do cancro (4 e 3 veces máis, con referencia aos datos de 2018), pero moi por riba de alzheimer, o sucidio ou os accidentes, e ata 20 veces máis ca da gripe estacional (este último dato ten varios asteriscos, que desenvolvo noutro sitio).

E non sabemos quen ten un maior risco de morrer (e isto é importante, porque son as persoas que debemos protexer máis). Os datos de comorbilidade facilitados polo Sergas son ridículos, e a nosa referencia segue a ser o estudo feito en Wuhan (que aí si, publicaron resultados). Sabemos soamente que hai algunhas diferenzas, quizais relevantes, na idade e no sexo das persoas que morren en Galicia con respecto ás do conxunto do estado ou China: hai algunha razón ou é simplemente un problema mostral?