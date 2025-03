Trinta anos do xerme do apoderamento feminino actual

A conferencia impulsou unha gran transformación social: as mulleres comezaron a asomarse ao espazo público sen medo, aquelas que foran silenciadas durante moito tempo entoaron un berro ao unísono e transfronteirizo

Ninguén cuestiona (ou non debería cuestionar) hoxe en día, que os dereitos das mulleres son dereitos humanos. Pero foi hai tres décadas cando Hillary Clinton, na súa condición de primeira dama dos EE.UU. puxo na palestra o lema “os dereitos humanos son dereitos das mulleres e os dereitos das mulleres son dereitos humanos”, que se converteu no clamor multitudinario das feministas que asistían a dita conferencia. Por aquel entón Hillary era a primeira muller en ocupar un cargo executivo nunha firma de avogados e volvería a romper as barreiras 20 anos despois cando foi nomeada a primeira candidata á presidencia dos EE.UU. por un dos grandes partidos. Que gran avance para o país, o mesmo que viu que o seu contrincante e actual presidente electo salpicou aquela campaña electoral con comentarios sexistas.