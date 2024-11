Trump, as raíces económicas da extrema dereita

Gary Gerstle describe no seu magnífico Auxe e caída do neoliberalismo como Bill Clinton, “a partir de 1994, converteuse no presidente neoliberal de Estados Unidos por excelencia” promovendo a política económica que se coñecería como Consenso de Washington

As elites demócratas non poden alegar ignorancia, son cómplices do estoupido da desigualdade. Gary Gerstle describe no seu magnífico Auxe e caída do neoliberalismo como Bill Clinton, “a partir de 1994, converteuse no presidente neoliberal de Estados Unidos por excelencia” promovendo a política económica que se coñecería como Consenso de Washington. Dous fitos da súa presidencia foron a derrogación da Lei Glass-Steagall e a aprobación da Lei de Telecomunicacións. A Lei Glass-Steagall fora aprobada baixo a presidencia de Roosevelt en 1933 para afastar a banca comercial da banca de investimento. A súa derrogación en 1999 foi decisiva para alimentar a exuberancia financeira que desembocou na Gran Crise Financeira Global de 2007-2008 con terríbeis consecuencias económicas e sociais. A Lei de Telecomunicacións de 1996 cedeu a explotación das tecnoloxías da información, a comunicación e os datos a unhas poucas compañías que como advertira o xornalista Marvin Kitman “van a acabar por posuílo todo”. O protagonismo de Elon Musk na campaña de Trump, a súa capacidade de decisión sobre a liberdade de información e a evolución da guerra en Ucraína son manifestacións explícitas do poder acumulado polas grandes tecnolóxicas. Un outro poder dos que ameazan a democracia. Moi significativamente as dúas primeiras empresas estadounidenses por facturación, Walmart e Amazon, desenvolven agresivas e antidemocráticas prácticas antisindicais. Empregan 2 millóns e millón e medio de traballadores dos que extraen valor para converter á familia Walton na máis rica do mundo e a Jeff Bezos no terceiro multimillonario mundial. O intento de rectificación de Biden, desde o Plan de Empregos para América coas reiteradas alusións ao emprego de calidade e aos sindicatos até a súa presencia nos piquetes da folga do automóbil, chegou tarde.

Son tamén innumerábeis as advertencias sobre a desconfianza crecente respecto da democracia. Apenas o 54% dos cidadáns estadounidenses consideran que o seu país o sexa. Unha maioría do 70% responde que o goberno traballa en beneficio dunha pequena minoría da que fan parte as corporacións globais e as grandes tecnolóxicas. O 76% identifica como principais ameazas para a democracia a desigualdade e a corrupción. A maioría dá prioridade á loita contra a pobreza por diante do gasto en defensa. Este diagnóstico é acertado. Chama a atención que proveña dunha institución tan de orde, Alianza de Democracias, que o seu fundador foi un antigo secretario xeral da OTAN.