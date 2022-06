Turner, o pintor romántico que apostou pola luz

Turner. La llum és color. Museu Nacional d’Art de Catalunya

Bright star! would I were steadfast as thou art— / Not in lone splendour hung aloft the night, / And watching, with eternal lids apart, / Like Nature‘s patient sleepless Eremite, / The moving waters at their priestlike task / Of pure ablution round earth‘s human shores, / Or gazing on the new soft fallen mask / Of snow upon the mountains and the moors— / No—yet still steadfast, still unchangeable, / Pillow‘d upon my fair love‘s ripening breast, / To feel for ever its soft fall and swell, / Awake for ever in a sweet unrest, / Still, still to hear her tender-taken breath, / And so live ever—or else swoon to death. (J. Keats, Bright star! would I were steadfast as thou art, 1819).

Nestes meses centrais de 2022, ano de guerra para Ucrania e -desgraciadamente- para moitos outros lugares do planeta, o Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) presenta unha excepcional exposición temporal: Turner. La llum és color. Trátase da presentación de máis de cen obras elaboradas polo gran pintor romántico Joseph Mallord William Turner (1775-1851). Entre o cento de pezas a admirar nas salas do MNAC hai óleos e tamén bastantes acuarelas e deseños, ofrecidos agora como o que foron: estudos, apuntamentos para logo elaborar a que se consideraba a obra final: o óleo. Turner. La llum és color é unha produción do MNAC (estaba prevista para uns anos antes, pero seica foi aprazada por mor da pandemia), en colaboración coa Tate Galery de London que alberga nos seus fondos a máis importante colección de traballos de Turner. O pintor en vida decidiu legar ao estado do United Kindom moita da súa obra -e que xa foi aceptada polas autoridades no ano 1856, cinco anos despois do pasamento do artista viaxeiro-; razón pola que agora esta galería posúe uns 400 óleos ( a meirande parte inacabados), así como 35.000 acuarelas e esbozos. Turner tomaba notas de lugares, de fenómenos atmosféricos, daquilo que vira no mesmo intre (en acuarela ou deseños) para logo no estudo elaborar a obra acabada, case sempre ao óleo.