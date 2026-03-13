Um necessário projeto de país: O transporte marítimo

Semelha sensato, como um jeito de potenciarmos a atividade económica galega, o nosso comércio, as exportações e o turismo, pensarmos em restabelecer linhas regulares marítimas com os países ilhéus do Reino Unido e de Irlanda, dous dos países mais desenvolvidos do mundo e que contam com populações com uma elevada renda per capita

Se quisermos melhorar o estado da economia galega, conseguirmos mais postos de trabalho e aumentarmos os salários dos trabalhadores e os habitantes da Galiza seria imprescindível incrementarmos as nossas produções, o número de empresas, os seus mercados e as suas exportações.

E ainda que tenhamos uma situação periférica no âmbito das comunicações terrestres peninsulares e europeias não sucede o mesmo no relativo às possíveis que se possam estabelecer no setor do transporte marítimo, onde ocupamos uma posição geográfica privilegiada, como se pode comprovar com a nossa localização próxima às Ilhas Britânicas, à França e a Portugal, e como ponte entre a fachada ocidental de Europa e os continentes americano e africano.

E assim, desde a mesma pré-história, quando as comunicações por terra eram assaz complicadas e perigosas, os habitantes das costas galegas se relacionaram por meio das navegações com outros povos do Norte e do Sul do nosso continente.