Un cidadán accidentado e preocupado

Por que digo isto? Porque estou farto de escoitar que o Sergas está moi ben, que é das mellores… Bla, bla, bla. Será… Non digo que non o sexa, pero, por ser mellor có resto, non significa que sexa todo o bo que debería. Xa se sabe: “No país dos cegos, o chosco é o rei”. Estou canso de escoitar que se destinan todos os recursos que se pode, cando as cifras din xustamente o contrario: invístese cada vez máis diñeiro público na sanidade privada. Cada vez máis servizos non internos ou esenciais están en mans de empresas privadas. E isto non é máis có comezo dunha estratexia de cambio de sistema a longo prazo.

É sinxelo facer unha busca en internet que avale estas palabras, pero non é tan doado desmaquillar as cifras. Aínda así, animo a calquera a investigar un pouco.

Este sector, igual có da educación, cada vez ten máis escaseza de recursos, precariedade e falta de investimento a prol do sector privado (o cal proporciona uns beneficios máis que substanciais a una minoría, certo é).

Creo que pouca xente hai polo mundo con dúbidas sobre cales son os partidos políticos que defenden o público e cales non. Así que autoconvencerse e comprar os discursos falsos dos que nunca defenderon o público non me parece o máis axeitado

Alén a miña opinión, teñamos ben claro que o que me ocorreu a min poderíalle pasar a calquera. E calquera ten que ser atendido igual de ben que o fun eu, sen importar se é alto, baixo, negro, branco, gay, hetero, trans, galego, vasco, peruano, vietnamita, guineano, magrebí, neozelandés, etc. Pero sobre todo sen importar se ten cartos ou non. O Sistema Público de Saúde, universal e gratuíto, creo que é algo para estar máis ca orgullosos e que hai que seguir mantendo entre todas e todos.

Cada quen que pense e opine sobre cal é o mellor sistema, pero que non merque as mentiras e enganos dos que din ser unha cousa e resultan ser xusto o oposto.

